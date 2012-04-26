سیره زندگی فاطمه (س) الگوی زندگی جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه چهارشنبه درمراسم یادواره شهدای بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری در روستای آقمشهد افزود: اگر بخواهیم در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی، یک شخصیت را به عنوان تراز ولایت مداری معرفی کنیم شخصیت ممتاز عالم اسلام و توحید شخصی فاطمه زهرا (س) است.



وی به رشادت و دلیری شهدای این بخش کلیجانرستاق اشاره کرد و افزود: با برپایی یادواره شهدا می توان یاد و خاطره آنها را زنده نگه داشت.



سعیدی با بیان اینکه حکومت الهی بخشی از حاکمیت ذات خداوند است، افزود: با تاسی از منویات رهبری باید مسائل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اعلام اینکه انسان یا در جبهه حق قرار دارد یا باطل، گفت: معیار ولایت مداری و سیره فاطمی الگوی همه جامه اسلامی است.



سعیدی به فتنه سال 88 اشاره کرد و افزود: مردم انقلاب اسلامی با هوشیاری خود حماسه دیگری به توفیقات انقلاب اسلامی اضافه کردند.



وی با بیان اینکه برخی افراد درصدد این بوده که به انقلاب اسلامی خدشه وارد کنند، افزود: مردم با حضور خود در صحنه ها بار دیگر به پیام رهبری لبیک نشان دادند.