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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

تشییع نمادین پیکر حضرت فاطمه(س) در ورامین برگزار شد

تشییع نمادین پیکر حضرت فاطمه(س) در ورامین برگزار شد

ورامین - خبرگزاری مهر: تشییع نمادین پیکر حضرت فاطمه(س) طبق روال هر سال در شب شام غریبان شهادت آن بانوی بزرگوار در ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه چهارشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، جمعی از مسئولان منطقه و تعداد کثیری از دوستداران و عشاق اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.

در این مراسم عزاداران خاندان عصمت و طهارت(ع) با حضور در خیابانهای شهرهای ورامین، قرچک، جواد آباد و پیشوا در این مراسم معنوی شرکت کردند و به عزاداری پرداختند.

حضرت زهرا(س) با تمام توان از ولایت دفاع کرد

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در این مراسم در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد بزرگ صاحب الزمان(عج) برگزار شد، اظهار داشت: مقام حضرت زهرا(س) را جز خداوند، پدرش و ائمه معصومین(ع) نمی داند، ایشان پس از رحلت پدر بزرگوارش با تمام توان از ولایت دفاع کرد و در همین راه هم به شهادت رسیدند و از این طریق خدمت فراوانی به اسلام و جهان تشیع کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: در تمام عالم بانویی وجود نداشته و نخواهد داشت که این چنین مورد ظلم واقع شود و اموالش غصب شود، فدک ملک فاطمه زهرا(س) و پیامبر اکرم(ص) به ایشان واگذار کرده بودند، لکن سیاستمداران ناحق فدک را غصب کردند.

وی  از بانوان درخواست کردند در رفتار خود حضرت زهرا(س) را الگو قرار داده و به ایشان تأسی کنند.

در این مراسم نمادین تابوت حضرت زهرا(س) بر روی دست عاشقان با مداحی سید هاشم حسینی و حسین رجبی به سوی گلزار شهدای گمنام به حرکت در آمد و در این گلزار سعید زمانی و ایل بیگی به مداحی و نوحه خوانی پرداختند.

در ضمن در مراسم مذکور بیش از ۵۰۰۰ جلد "پیام یاس نبوی" که شامل متن و ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) بود در بین عزاداران توزیع شد.

کد مطلب 1586097

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