تشییع نمادین پیکر حضرت فاطمه(س) در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه چهارشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، جمعی از مسئولان منطقه و تعداد کثیری از دوستداران و عشاق اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.

در این مراسم عزاداران خاندان عصمت و طهارت(ع) با حضور در خیابانهای شهرهای ورامین، قرچک، جواد آباد و پیشوا در این مراسم معنوی شرکت کردند و به عزاداری پرداختند.

حضرت زهرا(س) با تمام توان از ولایت دفاع کرد

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در این مراسم در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد بزرگ صاحب الزمان(عج) برگزار شد، اظهار داشت: مقام حضرت زهرا(س) را جز خداوند، پدرش و ائمه معصومین(ع) نمی داند، ایشان پس از رحلت پدر بزرگوارش با تمام توان از ولایت دفاع کرد و در همین راه هم به شهادت رسیدند و از این طریق خدمت فراوانی به اسلام و جهان تشیع کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: در تمام عالم بانویی وجود نداشته و نخواهد داشت که این چنین مورد ظلم واقع شود و اموالش غصب شود، فدک ملک فاطمه زهرا(س) و پیامبر اکرم(ص) به ایشان واگذار کرده بودند، لکن سیاستمداران ناحق فدک را غصب کردند.

وی از بانوان درخواست کردند در رفتار خود حضرت زهرا(س) را الگو قرار داده و به ایشان تأسی کنند.

در این مراسم نمادین تابوت حضرت زهرا(س) بر روی دست عاشقان با مداحی سید هاشم حسینی و حسین رجبی به سوی گلزار شهدای گمنام به حرکت در آمد و در این گلزار سعید زمانی و ایل بیگی به مداحی و نوحه خوانی پرداختند.

در ضمن در مراسم مذکور بیش از ۵۰۰۰ جلد "پیام یاس نبوی" که شامل متن و ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) بود در بین عزاداران توزیع شد.