صنایع تبدیلی موجب ایجاد تحرک و انگیزه بیشتر در بخش کشاوزی می شود

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تغییر ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی، حرکت در جهت صنعتی شدن و کاهش واردات محصولات مشابه خارجی و برآورده ساختن تقاضای صادراتی این محصولات در بازارهای جهانی از اهداف مهم ایجاد کارخانه ها و کارگاههای فرآوری محصولات کشاورزی است.

وی اظهارداشت: ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق شهری و روستایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، بهبود شرایط تغذیه ای برای کشاورزان به دلیل فراهم ساختن شرایطی برای مصرف محصولات در غیر از فصل برداشت و توسعه و تنوع بخشیدن به گستره محصولاتی که ایجاد ارزش افزوده می کنند، از دیگر اهداف تاسیس این نوع صنایع است.

فرماندار تالش گفت: این شهرستان دارای 23 هزار و 700 هکتار اراضی زراعی و باغی با 30 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی است.

وی افزود: تالش با دراختیار داشتن یک سوم سطح جنگل و مراتع گیلان به مساحت 210 هزار هکتار، 57 هزار کلنی زنبور عسل و 530 هزار راس دام سبک و سنگین مقام نخست را در استان به خود اختصاص داده است.

حسینعلی زاده ادامه داد: همچنین در این شهرستان بیش از 160 واحدهای تولیدی و تبدیلی صنایع کشاورزی و 30 تعاونی تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی فعال است.

وی با اعلام اینکه عمده تولیدات تالش برنج، محصولات دامی، کیوی، گردو، فندوق، گیلاس و سایر محصولات باغی و زراعی است، گفت: بخش کشاورزی 48 درصد اشتغال مستقیم این منطقه را به خود اختصاص داده است.

فرماندار تالش به توسعه کشاورزی به ویژه دامپروری در منطقه اشاره کرد و افزود: روشهای سنتی دامداری جوابگوی نیازها نیست و باید به سمت دامداری صنعتی برنامه ‌ریزی کرد.

وی همچنین بر لزوم فعالیتهای علمی و پژوهشی در عرصه دامداری اشاره کرد و اظهارداشت: سابقه دیرینه دامداری در تالش پشتوانه مناسبی برای توسعه علمی آن است.

حسینعلی زاده در ادامه با اشاره به شرایط مناسب تالش برای سرمایه‌ گذاری در بخش دامداری یادآورشد: شرایط طبیعی، جغرافیایی و جوی نیز موجب فراهم شدن شرایط مناسب برای توسعه دامداری در این شهرستان است.