11 کانون فرهنگی و هنری در بخش مرکزی بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار بخش مرکزی صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه این کانون ها گفت: سه کانون فرهنگی و هنری روستاهای کوه حیدر، درجگ و چوخون هر کدام با اعتبار 150 میلیون ریال و جمعا 450 میلیون ریال با زیربنایی 350 متربع از محل ستاد عالی کانون های فرهنگی وهنری کشور به بهره برداری رسید.

محمد شهدادی بیان داشت: این کانون ها فرهنگی وهنری با اعتبار 250 میلیون ریال توسط خیرین بنیاد تهران به صورت کامل تجهیز شدند.

شهدادی اضافه کرد: پنج هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف در این کانون ها موجود است.

وی عنوان کرد: هشت کانون فرهنگی و هنری در روستاهای علی آباد، جگدان نو، گوریچی، درالوی، شه بابک، پرانگی، وی و دهندر شه بابک که ساختمان این کانون ها اهدایی از طرف مردم هستند نیز به بهره برداری رسیدند.

بخشدار بخش مرکزی گفت: این کانون ها از وسایلی مانند قفسه کتاب، فایل اداری، میز مطالعه، صندلی، صندلی گردان، میزرایانه، رایانه، چابگر و تخته وایت برد با اعتبار 162 میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ وارشاد تجهیز شدند.

وی گفت: تا قبل از سال 88 سه کانون فرهنگی و هنری درا ین بود که امروز به 32 کانون فرهنگی و هنری فعال افرایش پیدا کردند.

شهدادی گفت: اکنون در شهرستان بشاگرد شش کتابخانه و یک کانونو تخصصی مهد نور که به کتاب های کمک آموزشی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ودانشگاهی مجهز است.