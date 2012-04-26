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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

11 کانون فرهنگی و هنری در بخش مرکزی بشاگرد افتتاح شد

11 کانون فرهنگی و هنری در بخش مرکزی بشاگرد افتتاح شد

بشاگرد - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام فاطمیه 11 کانون فرهنگی وهنری در بخش مرکزی شهرستان بشاگرد با حضور مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار بخش مرکزی صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه این کانون ها گفت: سه کانون فرهنگی و هنری روستاهای کوه حیدر، درجگ و چوخون هر کدام با اعتبار 150 میلیون ریال و جمعا 450 میلیون ریال با زیربنایی 350 متربع از محل ستاد عالی کانون های فرهنگی وهنری کشور به بهره برداری رسید.

محمد شهدادی بیان داشت: این کانون ها فرهنگی وهنری با اعتبار 250 میلیون ریال توسط خیرین بنیاد تهران به صورت کامل تجهیز شدند.

شهدادی اضافه کرد: پنج هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف در این کانون ها موجود است.

وی عنوان کرد: هشت کانون فرهنگی و هنری در روستاهای علی آباد، جگدان نو، گوریچی، درالوی، شه بابک، پرانگی، وی و دهندر شه بابک که ساختمان این کانون ها اهدایی از طرف مردم هستند نیز به بهره برداری رسیدند.

بخشدار بخش مرکزی گفت: این کانون ها از وسایلی مانند قفسه کتاب، فایل اداری، میز مطالعه، صندلی، صندلی گردان، میزرایانه، رایانه، چابگر و تخته وایت برد با اعتبار 162 میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ وارشاد تجهیز شدند.

وی گفت: تا قبل از سال 88 سه کانون فرهنگی و هنری درا ین بود که امروز به 32 کانون فرهنگی و هنری فعال افرایش پیدا کردند.

شهدادی گفت: اکنون در شهرستان بشاگرد شش کتابخانه و یک کانونو تخصصی مهد نور که به کتاب های کمک آموزشی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ودانشگاهی مجهز است.

کد مطلب 1586099

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