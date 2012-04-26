تحریم سیاسی اقتصادی غرب علیه ایران اتلاف وقت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت مرحوم آیت‌‌الله میرزاهاشم آملی و آیت‌ الله ابوالقاسم فرسیو و یادواره سرداران و 55 شهید کوی سجادیه آمل گفت: از اینکه غربی ها عنوان می کنند که جمهوری اسلامی ایران را محاصره سیاسی و اقتصادی کردند، اما ملت ولایی ایران با ایمان و اعتقاد راسخ و قدرشناسی به بهای خون شهدا و نعمت ولایت در مقابل این شرایط سخت ایستاده است.



وی افزود: فشارهای سیاسی اقتصادی کشورهای غربی به سر کردگی آمریکا در حالی به ایران انجام می شود که شهروندان این کشورها، فروپاشی نظام سرمایه داری را خواستار هستند.



رئیس شورای عالی استانهای کشور با بیان اینکه غرب از سالهای گذشته با بهانه های مختلف از جمله موضوع انرژی هسته ای، حقوق بشر و تقلب درانتخابات ریاست جمهوری به دنبال توجه منفی جامعه جهانی علیه ایران است، گفت: این موارد تنها بهانه های غرب به رهبری آمریکا برای ضربه به نظام ولایی و انقلاب اسلامی ایران است.



چمران اضافه کرد: آمریکا و همپیمانان غربی و شیوخ عرب منطقه در دوران جنگ تحمیلی با حمایت همه جانبه مالی و تجهیزاتی درصدد نابودی انقلاب نوپای اسلامی ایران بوده که با رشادتهای جوانان این مملکت همه توطئه های شوم آنان نقش برآب شد.



وی با تاکید براینکه حکومت ایران اسلامی برپایه ولایت است، اضافه کرد: ولایت فقیه در ایران اسلامی نشات گرفته از ولایت امام و ائمه اطهار(ع) بوده و متاسفانه همه دشمنی های غرب با کشور دراین بخش است.



رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه ملت ایران بر اساس ولایت فقیه، حکومت اسلامی را برپا کرده و در این راه جون پاک صدها هزار جوان ایرانی برای تثبت آن ریخته شده است، گفت: آنچه اکنون سبب حفظ و استمرار خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی می شود، پیروی و پشتیبانی از رهبری انقلاب و عمل به وصیت نامه های شهدا است.



چمران، برگزاری یادواره های شهدا و فقط یاد شهدا بودن را ناکافی دانست و تصریح کرد: باید عمل به آنچه شهدا خواستند مد نظر همه مردم و مسئولان قرار گیرد.



وی در پایان از مقام مرحوم آیت‌‌الله میرزا هاشم آملی و آیت‌الله ابوالقاسم فرسیو و یادواره سرداران و 55 شهید کوی سجادیه آمل تجلیل و ادای احترام کرد.