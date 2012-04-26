تبلیغات دومین دور انتخابات مجلس نهم در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی سه نماینده باقی مانده از حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو مشخص می شود.

نامزدهای راه یافته به این مرحله از انتخابات را رضا رحمانی ، محمد اسماعیل سعیدی ، علی آجودان زاده ، رسول جلیل زاده ، میرهادی قره سید و عشرت شایق تشکیل می دهند که در مدت یک هفته ای خود به ارائه برنامه ها و انجام تبلیغات جهت جذب آرا از این سه شهرستان آذربایجان شرقی اقدام خواهند کرد.

شهرداری تبریز از دو روز گذشته اقدام به نصب سه هزار تابلوی تبلیغاتی برای نامزدها در سطح شهر کرده و هر نامزد در یک تابلوی اختصاصی مجاز به تبلیغ می باشد .

فعالان ستاد برخی از کاندیداها از ساعات اولیه بامداد امروز کار تبلیغاتی خود را آغاز کرده اند و آرام آرام چهره شهر تبریز، آذرشهر و اسکو با نصب پوسترها و تراکت های تبلیغاتی حال و هوای انتخاباتی دیگری به خود می گیرد.

البته فرمانداری تبریز برای هر کاندیدا 300تابلو در سطح شهر و در مجموع هزار و 800تابلو در نظر گرفته بود که شهرداری با ابتکار خود این تعداد تابلو را برای سهولت در امر تبلیغات به سه هزار عدد افزایش داده است.

محمود چمنی فرماندار تبریز هم امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همدلی کاندیداها و شور اجتماعی مردم لازمه برگزاری یک انتخابات سالم است.

وی سیاستهای کلی نظام را سکویی مطمئن برای خدمت رسانی قانونمند به آحاد مختلف مردم و حل و فصل بهتر مشکلات و خواسته های آنان معرفی کرد و افزود: انتخابات باید عرصه رقابت سالم خادمان دلسوز نظام و مردم باشد تا این کانون قانونگذاری نقش سازنده خود را در اعتلا بخشی جامعه بیش از گذشته ایفا کند.



حوزه انتخابیه تبریز اذرشهر و اسکو دارای شش کرسی در بهارستان است که در دور نخست محمد حسین فرهنگی ، مسعود پزشکبان و علیرضا منادی به عنوان منتخبان مردم راهی مجلس شدند و تکلیف سه کاندیدای دیگر 15 اردیبهشت مشخص می شود.