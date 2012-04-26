خرید و فروش بیش از 9 میلیون سهم در بورس سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، در بورس منطقه سمنان در این هفته، ارزش معاملات داد و ستد شده، بیش از 39 میلیارد و 413 میلیون ریال اعلام شده است.

در گزارش بورس منطقه ای سمنان به مهر، آمده است: از تعداد کل 9 میلیون و 280 هزار و 33 سهم داد و ستد شده در هفته جاری، سه میلیون و 833 هزار و 768 سهم به ارزش بیش از 12 میلیارد و 705 میلیون ریال خریداری شده است.

همچنین پنج میلیون و 446 هزار و 265 سهم به ارزش بیش از 26 میلیارد و 708 میلیون ریال نیز به فروش رسیده است.

در پایان معاملات انجام شده در هفته جاری در بورس سمنان، 32 درصد از ارزش معاملات به خرید و 68 درصد به فروش اختصاص داشت.