اظهارت ضدسوری رئیس جمهور تونس/ کمک 32 میلیون دلاری ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مصری الیوم، "منصف المرزوقی" نخست وزیر تونس روز گذشته در اظهاراتی خظاب به "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: برای تو خانواده ات بهتر است که زنده قدرت را ترک کنید.



المروزقی اخیرا در گفتگو با روزنامه الحیات نیز ادعا کرده بود: همپیمانان سوریه از جمله پکن و مسکو باید بدانند که اسد به آخر خط رسیده است.



این اظهارات در حالی مطرح می شود که نظام دمشق اخیرا با پذیرش طرح "کوفی عنان" در صدد بازگرداندن آرامش به این کشور است.



در تحولی دیگر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا اعلام کرد که اخیرا 32 میلیون دلار کمکهای نظامی به تونش داشته است. این در حالی است که تحلیلگران منطقه معتقدند کمکهای آمریکا به کشورهایی نظیر مصر و تونس در راستای منافع راهبردی واشنگتن صورت می گیرد.



از سوی دیگر تجمع هواداران حزب النهضه اسلامی در تونس که از دو ماه پیش در برابر ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی آغاز شده بود، پایان یافت.

این تجمع در راستای خصوصی سازی شبکه های تلویزیونی در تونس آغاز شده بود.

در تحولی دیگر به نقل از الجزیره، "عدنان منصر" سخنگوی رئیس جمهور تونس روز گذشته از کمک یک میلیارد دلاری قطر به این کشور خبر داد. بر این اساس، 500 میلیون دلار از این کمکها در جهت پشتیبانی از بانک مرکزی تونس اختصاص می یابد.

مقامات دوحه همچنین برای پذیرش نیروی کار تونسی در قطر ابراز آمادگی کرده اند.