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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

نیک نژاد:

جویبار مستعدترین مکان پرورش زالو در مازندران است

جویبار مستعدترین مکان پرورش زالو در مازندران است

جویبار - خبرگزاری مهر: فرماندار جویبار گفت: این شهرستان مستعدترین مکان برای پرورش زالو در مازندران است.

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: یکی از طرحهای نوین کشور در بخش کشاورزی و دامپزشکی در جویبار به دلیل پتانسیل های خوبی که داشته پرورش و تولید زالو است.

وی با اشاره به صادرات چهار میلیون دلاری محصولات کشاورزی شهرستان در سال گذشته، افزود: جویبار بر پایه کشاورزی است و برنامه های خوبی بر مبنای شعار امسال مقام معظم رهبری انجام می دهد.

نیک نژاد با اشاره به اینکه 205  میلیارد تومان اعتبار درکارگروه توسعه کشاورزی به مازندران اختصاص یافت افزود: با رایزنی های انجام شده، اعتبار خوبی به شهرستان اختصاص یافت.

فرماندارجویبار افزود: اولویت امسال مربوط به کارگاههای کوچک اقتصادی، تولید ادوات کشاورزی، حمایت از طرحهای نیمه تمام کشاورزی نظیر پرورش زالو، بسته بندی، سردخانه، سورتینگ مرکبات، برنج گلستان است.

نیک نژاد از پیش بینی اختصاص حدود 10 میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای نیمه تمام حوزه های مختلف کشاورزی، شیلاتی شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان امسال دو طرح صنعتی در جویبار به بهره برداری می رسد.

جویبار یکی از شهرهای صنعتی مازندران است.

کد مطلب 1586122

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