تبریز میزبان یادواره شهیدان کارگر است

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ رضا رضوانی امروز پنجشنبه در دیدار با اعضای تشکلات کارگری ، نمایندگان کارگران و کارگران نمونه استان با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر در عرض سی و سه سال بسیج به عنوان نهاد مقدس از آزمون های مختلفی سربلند بیرون آمده است، این نشان از ولایتمداری بسیج و بسیجی است و افتخار ما این است که در راه امام جان می دهیم.

وی افزود: بعد از دو ساعت از آغازین لحظات سال نو و به دنبال آن فرمایشات مقام معظم رهبری ، نخستین جلسه تخصصی کار در سازمان بسیج کارگری در این استان فعال بودند.

وی تمامی کارگران استان را نماد واقعی بسیج دانست و گفت: بسیجیان تولید و صنعت به عنوان نماد حقیقی فدایی و ولایت مداری هستند که برای لبیک گویی به فرمان امام همواره پیشتاز بودند.

رضوانی تحول اساسی در این سال را همت کارگران ، کارفرمایان و همچنین مدیران بسیجی دانست و گفت: کارخانجات همت مضاعفی از خود به نمایش گذاشتند که این نشانگر عشق به تولید ، اسلام ، قرآن ، امام و رهبر فرزانه انقلاب است.

