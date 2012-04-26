عرصه های منابع طبیعی زخمی از طوفانهای مکرر/ خساراتی که جبران نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع طوفانها در ابرکوه که هر ساله به تعداد بیشتر و با شدت افزون تری ادامه پیدا می کند و با توجه به اقلیم شهرستان تبدیل به طوفانهای شن می شود، علاوه بر خسارت مالی، خسارات جبران ناپذیری به خصوص در عرصه های اراضی کشاورزی به دنبال دارد و زنگ خطری برای مواجهه با بحرانی جدی است.

حدود 300 هزار هکتار از 480 هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی شهرستان ابرکوه را اراضی بیابانی و کویری تشکیل می دهد که این اراضی به دلیل فقر پوشش گیاهی، بارندگی ناچیز و خشکسالی های متوالی در چند سال گذشته از یک سو و انجام عملیات عمرانی نظیر احداث راه ها، ایجاد تاسیسات و صنایع مختلف که باعث تغییر بافت زمین شده است از سویی دیگر مستعد فرسایش هستند.

وزش بادهای موسمی سبب به وجود آمدن طوفان های شن در منطقه می شود و در سال گذشته همچنین روزهای آغازین امسال نیز شهرستان ابرکوه شاهد بروز و ظهور طوفان هایی بود که نسبت به سال های قبل شدت بیشتری داشت و سرعت باد در برخی از مواقع و به خصوص در شرق ابرکوه به بیش از 80 کیلومتر در ساعت رسید.

ستاد حوادث غیر مترقبه ابرکوه نیز با ارائه آماری برخی از آسیب های وارده در بخش های مختلف را اعلام کرده است.

خسارات طوفان ابرکوه بالغ بر 2.8 میلیارد ریال است

از جمله خسارات اعلام شده می توان به ایراد خسارت به 30 رشته قنات در شهرستان و مسدود شدن کلی دو رشته قنات، تخریب کامل 1300کلونی و ایراد خسارت به 4800 کلونی زنبور عسل با خسارتی بالغ بریک میلیارد و 300 میلیون ریال اشاره کرد.

ویرانی چهار گلخانه با برآورد خسارت یک میلیارد و 500 میلیون ریال و وقوع شش فقره تصادف در طول مدت طوفان در محور یزد به ابرکوه نیز برخی دیگر از خسارات وارده به واسطه طوفان های شن در این شهرستان است.

اما طوفان های اخیر خساراتی نیز به عرصه های منابع طبیعی ابرکوه وارد کرد که در گفتگو با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه به آن پرداخته ایم.

نهال ها خشکیدند

محمد مهدی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اثر وزش طوفان بیش از 40 درصد از نهال هایی که طی نیمه دوم بهمن همچنین اسفند ماه در محل فضای سبز بین راهی و پارک در دست احداث آن کاشته شده بود به علت باد زدگی ناشی از طوفان اخیر خشکید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه، میزان خسارت در این زمینه را بالغ بر 20 میلیون ریال ذکر کرد.

نشاهایی که به ثمر نرسید

صادقی بیان داشت: با وزش طوفان اسفند ماه بالغ بر 30 درصد از نشاهایی که به منظور تامین نهال مورد نیاز بخش منابع طبیعی و مردم شهرستان در سالهای بعد در بوستان فراغه کاشته شده بود، خشک شد.

وی بیان داشت: تخمین خسارت در این بخش افزون بر 150میلیون ریال است.

از بین رفتن پوشش گلخانه در اثر طوفان

به گفته صادقی، وزش طوفان اسفند ماه پوشش گلخانه نهالستان در بوستان فراغه ابرکوه را از بین برد و به اسکلت گلخانه نیز خساراتی وارد شد.

این مسئول یادآور شد: میزان خسارت وارده نیز در این بخش بالغ بر 30 میلیون ریال است.

خسارت طوفان به تاسیسات، امکانات و فضای سبز

رئیس اداره منابع طبیعی ابرکوه اظهار داشت: طوفان خساراتی نیز به تاسیسات، امکانات و فضای سبز وارد کرد که از جمله آنها می توان به خسارت به تابلوهای تبلیغاتی و بنر و پلاکاردهایی که به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی در طول هفته منابع طبیعی در سطح شهرستان نصب شده بود، اشاره کرد.

وی یادآور شد: شکستگی و کج شدن بیش از 10 درخت چند 10 ساله در بوستان فراغه و پارک اسفندآباد نیز از دیگر خسارات طوفان در این بخش بود.

چه کنیم؟

بهترین راه مقابله و کاهش اثرات این قبیل طوفان ها در شهرستان ابرکوه که بیشتر به صورت طوفان های شن بروز و ظهور پیدا می کنند در مرحله اول انجام عملیات بیابان زدایی و تثبیت شن های روان در کانون های بحرانی فرسایش به منظور جلوگیری از برداشت آنها توسط تند بادها و در نتیجه کاهش قدرت تخریبی طوفان ها است.

یکی دیگر از راهکارهای موثر در این زمینه، افزایش فضای سبز و ایجاد کمربند سبز به منظور ایفای نقش حفاظتی آن است که این امور خود مستلزم اختصاص هر چه سریعتر اعتبارا ت مورد نیازاست.

اگر می خواهیم شاهد بروز چنین طوفان هایی که تنها بخشی از خسارات مالی آن باعث وارد شدن بیش از یکصد میلیون ریال خسارت به بخش منابع طبیعی و بیش ازپنج میلیارد ریال خسارت در سطح شهرستان ابرکوه شده، نباشیم باید راهکار کم هزینه پیشگیری را در پیش بگیریم.

خساراتی که جبران نمی شود

نباید فراموش کنیم که این خسارات مالی است و می توان به نوعی آن را جبران کرد و بیشترین خسارات در وقوع طوفان های شن، متوجه اراضی کشاورزی است و وارد شدن خاک شور به مزارع که به تدریج باعث تخریب خاک و غیر قابل استفاده شدن آن می شود به هیچ طریقی جبران نمی شود.

------------------

گزارش:رحیم میرعظیم