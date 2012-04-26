به گزارش خبرنگار مهر، این اولین بار نیست که خبرنگاران رسانه‌های گروهی از اتفاقاتی همچون حواشی ورزش و درگیری‌ها ضربه می‌خورند اما اتفاقات سه‌شنبه شب ورزشگاه مخابرات اصفهان نشان دهنده بی‌توجهی برخی سرمربیان لیگ برتری به جایگاه خبرنگاران رسانه‌های گروهی و بی‌اهمیت بودن شان خبرنگار در نزد برخی مربیان به ظاهر حرفه‌ای است

تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام سه‌شنبه شب در دیدار خود مقابل فولاد ماهان اصفهان تن به شکست داد و سرمربی این تیم در دیدار پرحاشیه سه‌شنبه شب، بارها جو ورزشگاه مخابرات اصفهان را متشنج کرد. اعتراضات نیمکت تیم پتروشیمی به داور مسابقه بارها ادامه داشت تا مسئولان برگزاری مسابقه رای به اخراج یکی از مربیان تیم پتروشیمی از روی نیمکت دهند تا به این وسیله مسابقه را کنترل کنند اما اتفاقات پس از پایان مسابقه و درگیری سرمربی تیم پتروشیمی با خبرنگار اصفهانی اتفاقات تلخی را برای بسکتبال کشور رقم زد.

پس از باخت تیم پتروشیمی و درگیری‌های لفظی به وجود آمده بین شاهین‌طبع و داور مسابقه و اعتراضات او به داوری، یکی از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران اصفهان که مشغول تصویربرداری از صحنه‌های پس از بازی و حواشی مختلف پیرامون این بازی بود، با واکنش‌های تند سرمربی تیم پتروشیمی مواجه شده و مهران شاهین‌طبع به محض مشاهده اینکه تصویر بردار اصفهانی مشغول تصویربرداری از حاشیه‌ها و اظهارات اوست، دوربین را از خبرنگار اصفهانی گرفت.

اصرارهای خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان نتیجه نداشت و درگیری بین خبرنگار و سرمربی تیم پتروشیمی به حدی شدت گرفت که با دخالت ماموران نیروی انتظامی به پایان رسید.

شاهین‌طبع به سمت دوربین حمله کرد

عزیزالله مشفقی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اتفاقات سه‌شنبه شب دیدار تیم‌های پتروشیمی و فولاد ماهان اظهار داشت: در پایان بازی تیم‌های ماهان و پتروشیمی و زمانی که برای گزارش مسابقه به ورزشگاه رفته بودم، با صحنه درگیری شاهین‌طبع با بازیکنان و برخی نیروهای انتظامی حاضر در ورزشگاه مواجه شدم و تصویربردار باشگاه خبرنگاران جوان نیز مشغول تصویربرداری از این درگیری‌ها بود که شاهین‌طبع به یک باره به سمت او حمله‌ور شده و دوربین سازمان صدا و سیما که از اموال عمومی به حساب می‌آید را از تصویربردار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه من مشغول آماده کردن گزارش بازی بودم، چندین بار از سرمربی تیم پتروشیمی خواستم که دوربین سازمان را پس بدهد اما او به جای این کار دوربین را به سرپرست تیم خود داد و سرپرست این تیم زمانیکه قصد خروج از ورزشگاه را داشت، دوربین را روی زمین پرت کرده و باعث آسیب دیدن دوربین شد.

این خبرنگار اصفهانی تصریح کرد: پس از این اتفاقات، با ناظر فدراسیون صحبت کرده و همه چیز را به گوش او رساندم و پس از مشورت با مسئولان باشگاه خبرنگاران، با نیروهای انتظامی تماس گرفته و به دلیل شکایت من، سرمربی تیم پتروشیمی بندر امام به کلانتری 14 اصفهان منتقل شد و شکایت من از او در این کلانتری تنظیم شد اما با توجه به وساطت سرپرست تیم فولاد ماهان، ترجیح دادم از شکایتم صرف‌نظر کنم و شاهین‌طبع آزاد شد.

توهین‌های شاهین‌طبع به خبرنگار اصفهانی

مشفقی با انتقاد از برخورد نامناسب شاهین‌طبع با خبرنگاران تصریح کرد: با وجود اینکه در جریان این اتفاقات من هیچ تقصیری نداشتم، سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی، بارها به من توهین کرد و حتی در حضور نیروهای انتظامی مرا دروغ‌گو و جیره‌بگیر باشگاه فولاد ماهان خطاب کرد و مرا واقعا تحقیر کرد. چرا سرمربی یک تیم لیگ برتری اینگونه به خبرنگاران توهین می‌کند و هیچ کس با او برخوردی نمی‌کند و شاهین‌طبع چگونه به خود اجازه می‌دهد به خبرنگار یک رسانه که تنها برای اطلاع‌رسانی قدم به ورزشگاه گذاشته، توهین کند و ناسزا بگوید؟

این خبرنگار اصفهانی اضافه کرد: اگرچه من از حق خودم گذشتم اما از مسئولان بسکتبال کشور می‌‌خواهم برخورد جدی با این سرمربی انجام دهند چراکه او هیچ حقی برای برخورد با تصویربردار و خبرنگار ندارد و واقعا جای تاسف دارد که سرمربی یکی از تیم‌های لیگ برتری ایران اینگونه با خبرنگاران برخورد می‌کند.

این اولین بار نیست

خبرنگاران اصفهانی خوب به یاد دارند که مهران شاهین‌طبع طی سال‌های گذشته حضور خود در اصفهان با تیم مهرام، همیشه با حاشیه‌هایی که مختص خود او بوده، تلاش کرد شرایط بسکتبال اصفهان را به هم بریزد و به واقع این اولین بار نیست که این سرمربی تیم لیگ برتری اینگونه علیه یک خبرنگار موضع می‌گیرد.

به واقع جای این سئوال وجود دارد که چرا مسئولان بسکتبال کشور برخورد جدی با این سرمربی انجام نمی‌دهند و چرا یک سرمربی لیگ برتری به راحتی به خود اجازه می‌دهد دوربین تصویربردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی را ضبط کرده و با توهین‌های بسیار به خبرنگاران، در صدد مانع شدن از اطلاع‌رسانی آنها برآید.آیا حقوق خبرنگاران همچنان باید پایمال شود؟