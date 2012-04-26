اجرایی کردن سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیضی صبح پنجشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: طبق آمارها، انواع آسیب های روانی، اجتماعی به شکل نگران کننده ای در تمامی جوامع رو به افزایش است.

وی عنوان کرد: اعتیاد، رفتارهای ضد اجتماعی، پدیده کودکان خیابانی، زنان و دختران فراری، افزایش طلاق و خشونت های خانگی، روند صعودی پیدا کرده و لطمه های جبران ناپذیری بر پیکره جوامع وارد ساخته است.

وی ادامه داد: ماهیت این مشکلات به گونه ای است که مقابله با آنان، نیازمند برنامه ریزی در زمینه های مختلف است و توجه به این برنامه ها، یقینا در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بسیار تاثیرگذار است.

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان، مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها، اطلاع رسانی و آگاه سازی افکارعمومی، تاکید و توجه به آسیب های اجتماعی در قوانین و مصوبات موجود را از جمله برنامه های این حوزه در راستای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی ذکر کرد.

فیضی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مهمترین برنامه های دفاتر حوزه اموراجتماعی بهزیستی هرمزگان گفت: درحال حاضر علاوه بر دفتر امورآسیب دیدگان اجتماعی، دفاتر امور زنان و خانواده، امور کودکان و امور شبه خانواده فعالیت می کنند که راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 در پنج شهرستان، تدوین شناسنامه اجتماعی استان، تقویت مراکز اورژانس اجتماعی، هماهنگی با سایر معاونت ها دراجرای برنامه های دفاتر، اجرای طرح بیمه روستایی و عشایری، اجرای طرح رضای جانان، ارائه خدمات تخصصی به گروه های هدف، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازتوانی خدمت گیرندگان، برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان مراکز تابعه، همچنین افراد تحت پوشش، بازدید از مراکز، پایش و ارزیابی پرونده ها، پرداخت کمک های موردی غیر مستمر، اجرای طرح فقرزدایی با رویکرد اجتماع محور از جمله این برنامه هاست.

وی اجرای طرح توسعه روستا مهدها ازطریق اجرای طرح تامین بخشی از شهریه سه دهک پایین درآمدی، اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک روستایی ، پذیرش و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، ازدواج 13 نفر از فرزندان خانه های کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های دفاتر این حوزه در سال گذشته ذکر کرد.

وی ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد، انجام اقدامات لازم درراستای توانمندسازی جامعه هدف، شناخت استعداد و توانمندی آنان، جلب مشارکت و تعامل سایر نهادها در ارائه خدمات به گروه هدف را از مهمترین اهداف این حوزه ذکر کرد.

فیضی تدوین شناسنامه اجتماعی و تدوین بانک اطلاعاتی مؤسسات و مراکز غیردولتی به تفکیک شهرستان ها، تشکیل خانه نونهالان ویژه گروه سنی سه تا شش سال، راه اندازی پایگاه اطلاعاتی ویژه فرزند خواندگی، حمایت از دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش ، تکمیل بانک اطلاعاتی مهدهای کودک استان، پیگیری جهت ضرورت انجام بیمه مربیان مهدهای کودک را از جمله مهمترین برنامه های سالجاری این معاونت ذکر کرد.