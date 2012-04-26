نگاه مثبت 1+5 و ایران به پیشنهاد مسکو در مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی ریابکف" روز گذشته در اظهاراتی تاکید کرد: ایران و کشورهای غربی نسبت به پیشنهاد روسیه در راستای کاهش تنشها در موضوع هسته ای ایران واکنش مثبت نشان داده اند.

وی تاکید کرد: مسکو در تلاش برای حل تدریجی اختلافات درباره موضوع هسته ای ایران است که تهران آن را کاملا مسالمت آمیز می داند و برخی کشورهای غربی در باره اهداف نظامی آن نگران هستند.

معاون لاوروف افزود: در مذاکرات 14 آوریل در استانبول پیشنهاد روسیه از سوی ایران و 1+5 مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: دو طرف نسبت به این پیشنهاد اهتمام خود را نشان دادند اما پیشنهاد روسیه یکی از طرحهایی است که طی آن جامعه بین المللی در نظر دارد به موضع مشترکی درباره پیشرفت در موضوع هسته ای با ایران برسد.

ریابکف با اشاره به تاکید گروه 1+5 در اتخاذ موضعی یکپارچه در مذاکرات هسته ای با ایران، افزود: تمامی پیشنهادات ما رو میز (مذاکرات) قرار دارد اما نحوه پیشرفت هر کدام از آنها متفاوت است.

رویترز در این گزارش پیشنهاد روسیه را شامل گامهای عملی ایران در اعتمادسازی به جامعه بین المللی درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش، در برابر رفع تدریجی تحریمها علیه تهران از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی دانشته است.

خاطر نشان می شود مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست استانبول (26 فروردین ماه) تاکید کرد آنچه اهمیت دارد لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است.

مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در استانبول با توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد در روز 23 می آتی (سوم خردادماه) پایان یافت.