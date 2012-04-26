طرح شهید آوینی در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح شهید آوینی با محوریت کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان گلستان برای نخستین بار طی سال جاری اجرا می شود.

وی افزود: این طرح در 5 رشته هنرهای نمایشی، سرود و مدیحه سرایی، ادبیات داستانی، شعر و نویسندگی و پژوهشگری برگزار می شود.

منتظری اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های کانون های مساجد، گروه ها و علاقه مندان ساماندهی می شوند و تمامی موضوعات و متون باید برگرفته از آیات قرانی و روایات باشد.

منتظری عنوان کرد: این طرح در نشست با مدیران کل هنرهای نمایشی و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توافق قرار گرفت تا در صورت استقبال و موفقیت در سال های آینده به عنوان یک مدل کشوری در سایر استان ها برگزار شود.

وی اذعان داشت: اجرای این طرح می تواند به ترویج فرهنگ مسجدمحوری و انتقال آموزه های دینی در جامعه کمک نماید.

منتظری اعلام کرد: دوره اول اجرای این طرح با استعداد 500 نفر با حضور حجت الاسلام و المسلمین ارباب سلیمانی، مشاور وزیر و رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور ( 25 اردیبهشت ) برگزار می شود.