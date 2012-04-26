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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

منتظری:

طرح شهید آوینی در گلستان اجرا می شود

طرح شهید آوینی در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: طرح شهید آوینی برای نخستین بار در کشور در استان در پنج شاخه مجزا با محوریت کانون های فرهنگی، هنری مساجد اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح شهید آوینی با محوریت کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان گلستان برای نخستین بار طی سال جاری اجرا می شود.

وی افزود: این طرح در 5 رشته هنرهای نمایشی، سرود و مدیحه سرایی، ادبیات داستانی، شعر و نویسندگی و پژوهشگری برگزار می شود.

منتظری اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های کانون های مساجد، گروه ها و علاقه مندان ساماندهی می شوند و تمامی موضوعات و متون باید برگرفته از آیات قرانی و روایات باشد.

منتظری عنوان کرد: این طرح در نشست با مدیران کل هنرهای نمایشی و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توافق قرار گرفت تا در صورت استقبال و موفقیت در سال های آینده به عنوان یک مدل کشوری در سایر استان ها برگزار شود.

وی اذعان داشت: اجرای این طرح می تواند به ترویج فرهنگ مسجدمحوری و انتقال آموزه های دینی در جامعه کمک نماید.

منتظری اعلام کرد: دوره اول اجرای این طرح با استعداد 500 نفر با حضور حجت الاسلام و المسلمین ارباب سلیمانی، مشاور وزیر و رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور ( 25 اردیبهشت ) برگزار می شود.

کد مطلب 1586145

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