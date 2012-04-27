آمادگی ایران برای تاسیس کنسولگری جدید در کانادا،سوئد و چین

حسن قشقاوی، معاون کنسولی ،امور مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های کنسولی وزارت امور خارجه در سال 91 در کشورهای مختلف گفت: کارهای کنسولی نیاز عمومی هموطنان ما به ویژه در کشورهایی که جمعیت بیشتری از ایرانیان زندگی می کنند، است اما شرایط ایجاد آن معمولا باید با توافق دولت مربوطه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ایران آمادگی ایجاد کنسولگری در اغلب کشورها را دارد، تصریح کرد: این درشرایطی است که کشورهای طرف مقابل نیزاین مسئله را بپذیرند.

قشاوی خاطرنشان کرد: هم اکنون ما برای ایجاد کنسولگری در کانادا، سوئد، چین ، افغانستان آمادگی افزایش کنسولگری را داریم که در بعضی از کشورها موافقت شده است و در بعضی دیگر نیاز به مذاکرات وجود دارد.

به گفته قشقاوی بعد از این مرحله باید پیشنهاد ایجاد کنسولگری به هیأت دولت برود و هیأت دولت بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز را تصویب کند و اگر این روند طی شود به طور اصولی موافقت داریم.

وی همچنین درباره مذاکرات کنسولی که در آینده صورت خواهد گرفت نیز گفت: ما برای مذاکرات کنسولی اغلب به کشورهای مختلف سفر می کنیم و در همین راستا نیز بنده در آینده نزدیک به ترکمنستان و عراق خواهم رفت.

معاون وزیر خارجه همچنین از سفر آینده نزدیک هیأت فیلیپینی به تهران خبر داد و تصریح کرد: مذاکرات کنسولی به طور منظم بین ما و کشورهای مختلف در سطوح مختلف جریان دارد.