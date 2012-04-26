همایش ملی سلطانیه صاحب سایت الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عربخانی درجلسه کارگروه همایش ملی سلطانیه، افزود: بررسی ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی سلطانیه، راهکار های ارزش آفرینی و حفظ ارزش های پایدار هنر و معماری سلطانیه از اهداف برگزاری همایش ملی سلطانیه است.

وی، بررسی راهبردهای مداخلات محیطی ، موانع و الزامات توسعه پایدار و عوامل ذی نفع و ذی نفوذ در سالطانیه را از دیگر اهداف برگزاری همایش مذکور برشمرد.

مسئول کمیته علمی همایش ملی سلطانیه،، با بیان اینکه از 238 مقاله واصله به دبیر خانه همایش ملی سلطانیه 117 مقاله توسط داوران همایش تایید شده، ادامه داد: با راه اندازی سایت الکترونیکی همایش ملی سلطانیه علاقه مندان به شرکت در این همایش با سهولت و سرعت بیشتری از اخبار مطلع خواهند شد.

عربخانی، تعامل بنیاد ملی نخبگان، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری شهرسازی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان را با مسئولان شهر سلطانیه در برگزاری این همایش ملی مطلوب ارزیابی کرد.