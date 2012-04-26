همایش ملی سلطانیه صاحب سایت الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عربخانی درجلسه کارگروه همایش ملی سلطانیه، افزود: بررسی ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی سلطانیه، راهکار های ارزش آفرینی و حفظ ارزش های پایدار هنر و معماری سلطانیه از اهداف برگزاری همایش ملی سلطانیه است.
وی، بررسی راهبردهای مداخلات محیطی ، موانع و الزامات توسعه پایدار و عوامل ذی نفع و ذی نفوذ در سالطانیه را از دیگر اهداف برگزاری همایش مذکور برشمرد.
مسئول کمیته علمی همایش ملی سلطانیه،، با بیان اینکه از 238 مقاله واصله به دبیر خانه همایش ملی سلطانیه 117 مقاله توسط داوران همایش تایید شده، ادامه داد: با راه اندازی سایت الکترونیکی همایش ملی سلطانیه علاقه مندان به شرکت در این همایش با سهولت و سرعت بیشتری از اخبار مطلع خواهند شد.
عربخانی، تعامل بنیاد ملی نخبگان، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری شهرسازی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان را با مسئولان شهر سلطانیه در برگزاری این همایش ملی مطلوب ارزیابی کرد.
همکاری سه هزار حامی با کمیته امداد شهرستان زنجان
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان گفت: در حال حاضر سه هزار حامی با کمیته امداد شهرستان زنجان همکاری دارند.
جمشید پرویزی افزود: در حال حاضر 850 یتیم زیر پوشش کمیته امداد شهرستان زنجان هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار و 164 حامی با کمیته امداد شهرستان زنجان همکاری دارند.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان، اذعان داشت: تعداد حامیانی که سال گذشته همکاری خود را با کمیته امداد شهرستان زنجان آغازکردند، نسبت به سال قبل از آن 15 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: مبلغ کمک حامیان به ایتام زیر پوشش کمیته امداد شهرستان زنجان در سال قبل در مقایسه با سال قبل از آن 18 درصد افزایش داشته است.
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