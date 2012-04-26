کشته شدن دو نظامی دیگر ناتو/ 11 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ایساف روز گذشته اعلام کرد که دو نظامی دیگر ناتو در دو رویداد مختلف در افغانستان کشته شدند.

یکی از نظامیان ناتو در پی انفجار در جنوب افغانستان و دیگری در پی جراحات زیاد وارده بر بدن خود در شرق افغانستان کشته شد.

در پی کشته شدن این دو نظامی ناتو در افغانستان، شمار تلفات نیروهای خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از 127 نفر رسید.

خبر دیگر اینکه در پی عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در کابل، کپیسا، هلمند، لوگار، قندهار، غزنی و پکتیا دست کم 20 عضو طالبان کشته و 11 فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین در جریان این عملیات چهار عضو طالبان زخمی شدند و نیروهای افغانی موفق به ضبط تسلیحات شبه نظامیان شدند.

با وجود افزایش ناآرامی ها در افغانستان "کنود بارتلز" رئیس کمیته نظامی ناتو روز گذشته گفت: با وجود چالش های تاکتیکی در ماههای اخیر ناتو همچنان امیدوار است که استراتژی ایساف در این کشور جهت مبارزه با طالبان کارساز است.

این اظهارات در حالی است که طالبان حملات گسترده ای را در شهرهای مختلف افغانستان انجام می دهند و در روزهای اخیر حتی به مراکز دیپلماتیک و سفارتخانه های خاریجی حمله کردند.