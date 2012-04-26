چهار مقاله در نشست بناهای تاریخی گلستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش صبح پنجشنبه با حضور کاشناسان و محققان در سالن اداره ارشاد گنبدکاووس برگزار شد.

در این همایش چهار مقاله تخصصی توسط کارشناسان زبده این اداره کل در خصوص بناها و محوطه های تاریخی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی به سمع و نظر علاقمندان رسانده شد که عناوین مقالات بدین شرح است: ایکوموس و شعار سال2012، تلاش برای باززنده سازی فرهنگ و تمدن ایرانی، کاوش های شهرجرجان، برج گنبد قابوس: نامزد ثبت در میراث جهانی و معرفی دیوار تاریخی گرگان.

مقاله ای از سوی غلامرضا حمیدی، مسئول امور موزه های استان ارائه شد با موضوع ایکوموس و شعار سال 2012، میراث جهانی که به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون میراث جهانی و تشخیص چالش ها برای آینده تهیه و تدوین شده است که در این مقاله به آثار ثبتی جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی و همچنین به برخی از ظرفیت های موجود استان گلستان جهت ثبت در فهرست میراث جهانی مانند: برج گنبد کاووس، برج رادکان،شهرباستانی جرجان و دیوار دفاعی گرگان اشاره شده است.

مقاله دیگری توسط دکتر جبرئیل نوکنده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع دیوار بزرگ گرگان فهرست موقت ثبت میراث جهانی (دوره ساسانی) که لازم به ذکر ساست فهرست موقت فهرستی از آثار است که در قلمرو کشور واقع شده و این کشور انها را برای ثبت به فهرست میراث جهانی مناسب می داند. بنابراین کشورهای عضو باید در این فهرست اسامی آثار فرهنگی و یا طبیعی را بگنجاند که انها را دارای ارزش برجسته جهانی می دانند و قصد دارند در سالهای آتی برای ثبت پیشنهاد دهند.

ثبت دیوار بزرگ گرگان در فهرست آثارملی ایران به شماره 2345 در سال 1378 صورت پذیرفت، نجات بخشی دیوار در محدوده سد های در حال احداث گلستان در امتداد گرگان رود انجام و 63 مکان باستانی در محدوده سد شناسایی شده است. که این امر باعث تغییر در پلان شبکه ابیاری سد گلستان گردید.

مقاله بعدی توسط حمید عمرانی معاون میراث فرهنگی اداره کل در خصوص کاوش های شهرجرجان، برج گنبد قابوس: نامزد ثبت در میراث جهانی ارائه کردند.

مقاله آخر توسط علیرضا حصارنوی-کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی ایران با عنوان سلسله«زیاریان»، باز زنده سازی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی ارائه شد.

زیاریان از خاندان اصیل ایرانی و سلسله ای از پادشاهان ایرانی که در سده 4 و 5 ق و10 / 11 م بودند که بیش از یک صد سال بر پاره ای از سرزمین های گرگان، قومس، طبرستان، دیلم، گیلان، قزوین، ری، اصفهان و خوزستان فرمانروایی داشتند. پایتخت آنها در آغاز اصفهان و سپس ری و گرگان بود. از این خاندان تعداد شش نفر آنها به حکومت رسیده اند که نخستین آنها«مرداویچ» و آخرین آنها« انوشیروان» است.

زیاریان یکی از سلسه های حکومتی ایران بودند که در قرن چهارم و پنجم اسلامی وقتی دیدند که رفتار وشیوه حکومتی خلفای عباسی با آموزه های متعالی و حیات بخش اسلام تفاوت بنیادین دارد و شیوه ایی که این خلفای عباسی که در پیش گرفته بودند و خود را آقا و سرور و دیگران به ویژه ایرانیان را موالی و بنده می نامیدند بسیار ظالملنه و غیر انسانی بود.از این رو تلاش کردند که با احیای فرهنگ و تمدن ایرانی بتوانند از زیر سلطه این خلفا ره شوند و حکومتی را برابر با آموزه های اسلامی که برابری و عدالت که متضمن تحقق اهداف متعالی اسلامی باشد را تاسیس نمایند. برج گنبد توسط قابوس بن وشمگیر-چهارمین امیر زیاری-ساخته شده است.