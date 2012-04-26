خدمت رسانی به محرومان بدون وقفه و با جدیت انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز پنجشنبه در جلسه بررسی فعالیتهای عمرانی شهرستان بوئین زهرا که با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات شهرداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: با تلاش مضاعف باید در راستای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی حرکت کرد.



وی افزود: برای تحقق شعار امسال و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور همه مردم و مسئولان باید همت کنند و توان خود را بکار بندند.



فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: با عمل به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌توانیم در افق چشم انداز، ایران را به پیشرفته ‌ترین کشور دنیا تبدیل کنیم.



طاهر‌خانی اضافه کرد: نباید با طرح مسائل حاشیه‌ ای و بزرگ‌ نمایی اختلافات کوچک، مانع پیشرفت و حمایت از کالاهای ایرانی شویم.



وی بیان کرد: در حوزه خدمات ‌رسانی عمرانی فعالیت‌های بسیار خوب و مطلوبی در این شهرستان از ابتدای سال گذشته تاکنون انجام شده و امسال نیز رسیدگی بیشتر به نقاط محروم و پیگیری جدی طرح‌های عمرانی در بوئین زهرا در اولویت‌ برنامه‌ها قرار دارد.



طاهر‌خانی تصریح کرد: تا‌کنون تعامل بسیار گسترده و چشمگیری از سوی ادارات این شهرستان با کمک فرمانداری در زمینه خدمات ‌رسانی انجام شده و به هر میزان که مسئولان و مردم در اجرای طرح‌های سازندگی به یکدیگر کمک کنند به همان میزان هم اجرای پروژه‌های عمرانی سرعت بیشتری پیدا می کند.



فرماندار بوئین زهرا اعلام کرد: شاخص‌های رشد و توسعه در این شهرستان هم‌اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و با کار و تلاش هر چه بیشتر می توان به ارتقاء ساخت و ساز‌های عمرانی کمک کرد.



وی گفت: در چند سال اخیر فعالیتهای عمرانی در سطح کشور از جمله استان قزوین و شهرستان بوئین زهرا با رشد قابل توجهی روبرو بوده که نشان دهنده عزم راسخ و بلند مسئولان برای آبادانی مناطق مختلف و رونق اقتصادی کشور است.



طاهر‌خانی همچنین نقش جوانان در توسعه و عمران را مهم ارزیابی کرد و خواستار تداوم مشارکت در اجرای این فعالیتها شد.