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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

طاهرخانی:

خدمت رسانی به محرومان بدون وقفه و با جدیت انجام می شود

خدمت رسانی به محرومان بدون وقفه و با جدیت انجام می شود

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بوئین زهرا گفت: مسئولان نباید لحظه‌ای در خدمت رسانی به محرومان درنگ کنند و تلاش برای حل مشکلات مردم در کوتاهترین زمان وظیفه همه مسئولان شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز پنجشنبه در جلسه بررسی فعالیتهای عمرانی شهرستان بوئین زهرا که با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات شهرداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: با تلاش مضاعف باید در راستای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی حرکت کرد.

وی افزود: برای تحقق شعار امسال و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور همه مردم و مسئولان باید همت کنند و توان خود را بکار بندند.

فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: با عمل به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌توانیم در افق چشم انداز، ایران را به پیشرفته ‌ترین کشور دنیا تبدیل کنیم.

طاهر‌خانی اضافه کرد: نباید با طرح مسائل حاشیه‌ ای و بزرگ‌ نمایی اختلافات کوچک، مانع پیشرفت و حمایت از کالاهای ایرانی شویم.

وی بیان کرد: در حوزه خدمات ‌رسانی عمرانی فعالیت‌های بسیار خوب و مطلوبی در این شهرستان از ابتدای سال گذشته تاکنون انجام شده و امسال نیز رسیدگی بیشتر به نقاط محروم و پیگیری جدی طرح‌های عمرانی در بوئین زهرا در اولویت‌ برنامه‌ها قرار دارد.

طاهر‌خانی تصریح کرد: تا‌کنون تعامل بسیار گسترده و چشمگیری از سوی ادارات این شهرستان با کمک فرمانداری در زمینه خدمات ‌رسانی انجام شده و به هر میزان که مسئولان و مردم در اجرای طرح‌های سازندگی به یکدیگر کمک کنند به همان میزان هم اجرای پروژه‌های عمرانی سرعت بیشتری پیدا می کند.

فرماندار بوئین زهرا اعلام کرد: شاخص‌های رشد و توسعه در این شهرستان هم‌اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و با کار و تلاش هر چه بیشتر می توان به ارتقاء ساخت و ساز‌های عمرانی کمک کرد.

وی گفت: در چند سال اخیر فعالیتهای عمرانی در سطح کشور از جمله استان قزوین و شهرستان بوئین زهرا با رشد قابل توجهی روبرو بوده که نشان دهنده عزم راسخ و بلند مسئولان برای آبادانی مناطق مختلف و رونق اقتصادی کشور است.

طاهر‌خانی همچنین نقش جوانان در توسعه و عمران را مهم ارزیابی کرد و خواستار تداوم مشارکت در اجرای این فعالیتها شد.

کد مطلب 1586169

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