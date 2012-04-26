  1. بین الملل
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

تظاهرات ضد دولتی در شیلی/ سیستم آموزشی باید اصلاح شود

تظاهرات ضد دولتی در شیلی/ سیستم آموزشی باید اصلاح شود

رسانه های خبری از تظاهرات هزارات دانش آموز و معلم در اعتراض به کاهش بودجه آموزشی در شهر "سان دیگو" خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بیش از 80 هزار دانش آموز و معلم روز گذشته تظاهراتی را در شهر "سان دیگو" در اعتراض به کاهش بودجه آموزشی در سال 2012 برگزار کردند و خواستار ایجاد اصلاحات آموزشی شدند.

دانشجویان بر این باورند که سیستم سیاسی شیلی خواسته آنها را برآورده نکرده و حتی دولت پیشنهاد دانشجویان را بررسی نکرده است.

معترضان خواستار نظام آموزشی رایگان و امکان آموزش عمومی برای همه شهروندان هستند و علاوه بر افزایش بودجه های دولتی در بخش آموزش خواستار ایجاد تغییرات در کابینه شیلی نیز هستند.

بر اساس برخی از گزارش ها دانشجویان معترض با شکستن شیشه ساختمانهای عمومی و پرتاب سنگ و چوب به سمت نیروهای پلیس خشم خود را ابراز داشتند و درگیریهایی بین دو طرف رخ داد.

آنها همچنین در مکانهایی به روشن کردن آتش مبادرت کردند.

کد مطلب 1586172

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