به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تشکلهای دینی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: هیئتهای مذهبی باید بتوانند تفکر فاطمی را احیا کرده و تاثیرات معنوی بر جامعه بگذارند.
حجت الاسلام احمد رضایی در همایش فاطمیون بشرویه اظهار داشت: هیئتها و تشکلهای مذهبی ما به عنوان دانشگاههای مکتب اهل بیت (ع) باید بتوانند انسان ساز بوده و تاثیرات معنوی قوی از خود به جا بگذارند.
وی افزود: اقدامات و برنامههای فرهنگی هیأتهای مذهبی باید بیش از پرداختن به سایر امور باشد زیرا انجام فعالیتهای فرهنگی ماندگار و تاثیرگذار است.
مسئول تشکلهای دینی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: هیئتهای مذهبی باید احیا گران تفکر فاطمی بوده و منتقل کننده پیام ارزشمند دخت نبی اکرم(ص) به جهانیان باشند.
رضایی تاکید کرد: برنامه های مربوط به ایام فاطمیه بایستی به شکلی برگزار شود که در شأن آن حضرت بوده و تفکر، منش و سیره حضرت زهرا(س) را به خوبی طرح و بازگو کند.
968هیأت در خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند
رئیس شورای هیئتهای مذهبی خراسان جنوبی از فعالیت 968 هیأت در این استان خبر داد.
غلامرضا عباسی مقدم در همایش فاطمیون شهرستان بشرویه، تعداد هیاتهای مذهبی خراسان جنوبی را ۹۶۸هیات خواند و افزود: از این تعداد ۲۹هیات خاص بانوان است.
وی با بیان این موضوع که هیئتهای مذهبی توانایی جذب اکثریت اقشار جامعه را دارند، اظهار داشت: وظیفه اصلی ما، فراهم آوردن بستر و شرایط مناسب برای جذب جوانان به این گونه تشکلهای مذهبی است.
مسئول اداره تبلیغات اسلامی بشرویه نیز در این جلسه با اشاره به حضور مسئولان استانی در این همایش اظهار داشت: برنامه ریزی برای مراسمات روز شهادت و تبین اهداف و برنامههای شورای هیئتهای مذهبی برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دهه فاطمیه از اهداف برگزاری این همایش است.
حجت الاسلام رضا بهشتی فر طی تصریح کرد: ما باید برای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و حفظ سنگرهای معنوی با استناد به زمان شناسی نیازهای جامعه را بشناسیم و در مساجد، هیئتهای مذهبی و تکایا بر اساس نیازهای روز جامعه برنامه ریزی کرده و آن را تقویت کنیم.
وی احیای قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را از وظایف متولیان این امر خواند و عنوان کرد: در راستای استفاده پرشور و نشاط جوانان از هیئتهای مذهبی باید برنامه ریزی صورت گیرد.
22 مبلغ سنتی بشرویه ای دوره آموزشی روضه خوانی را گذراندهاند
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشرویه از آموزش 22 نفر از مبلغات سنتی شهرستان درمیان خبر داد و افزود: این افراد طی دوره های برگزار شده، با روضه های معتبر و نامعتبر آشنا شدهاند.
حجتالاسلام رضا بهشتی فر اظهار داشت: طی بیش از یک سال از تشکیل کانون مداحان در بشرویه بیش از 85 نفر از خواهران و برادران در کلاسهای آموزشی مداحی و مقتل شناسی شرکت کردند.
وی ادامه داد: این کلاسها برای آشنایی با مقاتل و شیوههای روضهخوانی و مداحی برگزار شده است.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشرویه افزود: با توجه به اینکه مردم به اهل بیت عشق و علاقه دارند و احترام زیادی برای مداحان قائل می شوند مداحی در جامعه رشد کرده است.
بهشتی فر با اشاره به وجود آسیبهایی در رابطه با رشد بی ضابطه مداحان ابراز داشت: هر فردی که دارای صدای خوب است بدون آشنایی با شیوههای روضهخوانی و مداحی در این راه قدم می گذارد که ضربات زیادی به تاریخ اسلام وارد می کند.
وی ادامه داد: هدف از تشکیل کانون مداحان در شهرستان نیز ساماندهی مداحان، تقویت بنیه علمی با مقاتل معتبر و آشنایی با شیوههای مقتل خوانی و مداحی هم از نظر محتوا و هم از نظر آهنگ بوده است.
وی یادآور شد: در این راستا نیز جلسه آموزشی برای مبلغان سنتی برگزار شد که تعداد 22 نفر از دورههای آموزشی و آشنایی با روضههای معتبر و نامعتبر برخوردار شدند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشرویه بیان داشت: نوجوانان و جوانان علاقه مند به مداحی نیز می توانند در کلاس های آموزشی که کانون مداحان برگزار می کند شرکت کنند.
بهشتی فر ادامه داد: در سال گذشته بیش از 85 نفر در این کلاسها شرکت کرده و آموزشهای مداحی را فرا گرفتند.
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