برنامه های هفته کارگر در البرز تشریح شد

کاوه حداد پور در گفتگو باخبرنگارمهر درباره برنامه های روزجهانی کارگر وهفته ای که در آن قرار داریم، اظهار داشت: برنامه های هفته کارگر از سوی وزارت کاربه استان ها ابلاغ شده و در استان البرز نیز این رویه به صورت متمرکز و بومی شده به اجرا در خواهد آمد.

وی در ادامه از نامگذاری هر روز در این هفته با عناوین مختلف به نام کارگران خبر داد و گفت: روز سه شنبه تحت عنوان کارگران و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل نام گرفته شده بود. روز چهارشنبه کارگران روز کارگر و ولایت بوده است که آن را پشت سر گذاشتیم.

پنجشنبه روز کارگر و ایثارگران



پنجشنبه کارگران وایثارگران به عنوان روز پاسداشت شهدای کارگر که طی آن دیداری با خانواده شهدای کارگر داشتیم.

حداد پور نحوه تقسیم بندی این خانواده ها را چهار خانواده شهید درشهرستان کرج، سه خانواده در ساوجبلاغ و سه خانواده نیز در شهرستان نظرآباد ذکر کرد وافزود: علاوه بر آن دستور العملی نیز به شهرک های صنتعی ابلاغ شده است تا در صورت حضور کارگرانی از خانواده های شهدا و رزمندگان توسط کارخانه از آنها تقدیر بعمل آید.

جمعه روز کارگران و تجلی وحدت



مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی در ادامه این نامگذاری جمعه را روز کارگران و تجلی وحدت نامید و گفت: در روز جمعه حضور حداکثری در نماز جمعه شهرستان کرج خواهیم داشت و بخشی از خطبه های نماز جمعه نیز به موضوع کارگران اختصاص خواهد داشت.

شنبه روز کارگرو سال رونق تولید ملی



وی افزود: شنبه روز کارگر و سال رونق تولید ملی نام گذاری شده وبرنامه های تبلیغی و ترویجی متعددی با توزیع بروشورهای فرهنگی به اجرا در خواهد آمد.

یکشنبه روز کارگر،رسانه و کتاب



حداد پورگفت: یکشنبه نیز روز کارگر و رسانه است و طی آن برنامه های فرهنگی متعددی اجرا خواهد شد ضمن آنکه با توزیع کتاب مسابقه ای برگزار می شود و کارگران در واحد ها در این مسابقه شرکت می کنند.

دوشنبه روز کارگر وامتنان از گروه های کار/ قرائت پیام عالی وزارت



مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی روز دوشنبه را روز کارگر وامتنان از گروه های کار ذکر کرد و افزود: در این روز از گروه های کارگری تقدیر خواهد شد و پیام عالی وزارت نیز در همین روز قرائت خواهد شد.

وی افزود: در این روز برنامه های فرهنگی ، ورزشی اجرا می شود و با برگزاری همایش کشوری واحد های نمونه سطح کشورتجلیل خواهند شد.

حدادپور گفت: در این همایش بزرگ از دو واحد نمونه در استان البرز نیز تجلیل به عمل می آید.

سه شنبه 12 اردیبهشت روز جهانی کارگر

کاوه حداد پور پایان بخش برنامه های هفته کارگر را 12 اردیبهشت روز جهانی کارگر عنوان کرد و گفت: در این روز راهپیمایی در سطح کشور با حضور حداکثری به منظور اعلام انزجار قشرکارگران کشور از صهیونیست منفور و حمایت از مردم بحرین برگزار خواهد شد.