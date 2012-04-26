سارکوزی: در پی توافق با لوپن نیستم/ تکرار وعده های اقتصادی اولاند

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فعلی فرانسه روز گذشته در گفتگو با رادیو "فرانس اینفو" توافق با "مارین لوپن" رهبر حزب جبهه ملی را برای بالا بردن شانس خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز ششم مه رد کرد.

وی تاکید کرد اختلافات زیادی را با حزب جبهه ملی داریم و هیچ توافقی را با این حزب امضا نکرده و درصدد تشکیل ائتلافی با مارین لوپن نیستم.

این درحالیست که تحلیلگران بر این باورند سارکوزی برای پیروزی در دور دوم انتخابات باید دستکم سه چهارم از آرای حامیان لوپن و دو سوم از آرای هواداران "فرانسوا بایرو" حزب اتحاد برای دموکراسی را کسب کند.

لوپن و حزب وی که اعتقادات ضد مهاجراتی داشته، معتقد است فرانسه باید به حضور خود در منطقه یورو پایان دهد، کنترل بر مرزهای فرانسه افزایش بیابد، موضوع مهاجرت های غیرقانونی حل شود، و از اسلامی شدن فرانسه جلوگیری کند.

همچنین "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست فرانسه که راهی دور دوم انتخابات شده است، در یک کنفرانس خبری در پاریس بار دیگر وعده های خود را درباره بهبود اوضاع اقتصادی تکرار کرد.

اولاند از بانک مرکزی اروپا خواسته تا اقدامات بیشتری را برای رشد اقتصادی منطقه یورو انجام دهد و وعده داده تا تلاشهای قابل توجهی را برای کاهش بدهی ها انجام می دهد.

اولاند و سارکوزی ششم مه (17 اردیبهشت) برای دور دوم به مصاف یکدیگر می روند و مناظره تلویزیونی این دو نامزد در روز دوم مه از تلویزیون پخش می شود.

اولاند و سارکوزی درحالی به مصاف هم می روند که آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد نامزد حزب سوسیالیست موفق به کسب 54 درصد می شود و رقیب وی 46 درصد آرا را از آن خود می کند.