نبود طرح جامع شهری مانع هدف گذاریهای صحیح است

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود 10 شهرداری در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد، تنها یک شهر طرح جامع شهری دارد و 9 شهر باقیمانده فاقد این طرح هستند.

این مسئول عنوان کرد: طرح جامع شهری موجب افزایش خدمات رسانی بیشتر و بهتر طبق برنامه ریزی های منظم، به شهروندان و رفاه حال آنان می شود.

لزوم داشتن طرح جامع در شهرستان شهریار



وی گفت: شهر شهریار با 56 سال سابقه شهری و داشتن شهرداری، هنوز طرح جامع ندارد که البته در پایان سال گذشته این طرح ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای پیشرفت هرچه بیشتر شهرها و شهرستانها نیاز به طرح جامع شهرستان نیز احساس می شود.

ساماندهی ورودی های شهرستانها ضروری است



وی افزود: به عنوان مثال ورودیهای شهرستان شهریار از جمله ورودی سعیدآباد و جاده چیتگر همه روزه با ترافیک عظیم و سنگینی روبرو است که سامان بخشی این وضعیت مستلزم وجود طرح جامع شهرستان است.

گروسی ادامه داد: شهرستان شهریار با جمعیتی بیش از 700 هزار نفر در حدود برخی استانهای کشور نیازمند به طرح جامع شهرستان برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و فراهم کردن زمینه های آسایش و رفاه برای آنها است.