آغاز رقابتی دیگر/ نامزدهای رقیب در دور دوم انتخابات مجلس به ترتیب آرا

به گزارش خبرنگار مهرآغاز تبلیغات انتخاباتی دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز پنجشنبه 9/2/91 آغاز شد و 130 نامزد در 33 حوزه انتخابیه برای دستیابی به 65 کرسی باقیمانده مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بنابراین گزارش 33 حوزه انتخابیه که وارد مرحله دوم انتخابات شدند به شرح زیر می باشد:
1.آبادان-
2. آباده، بوانات و خرم بید-
3. اردبیل،نمین، سرعین و نیر-
4. اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار-
5. اصفهان-
6. اهواز و باوی-
7. ایذه و باغملک-
8. ایلام، ایوان، مهران، شیروان وچردوال و ملکشاهی-
9. بروجرد-
10. بهبهان-
11. پلدختر-
12. تبریز،اسکو و آذرشهر-
13. تفرش، آشتیان و فراهان-
14. تویسرکان-
15. تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر-
16. خرم آباد و دوره-
17. درود و ازنا-
18. دزفول-
19. دشت آزادگان و هویزه-
20. دهلران، دره شهر و آبدانان-
21. رشت-
22.زابل، زهک و هیرمند-
23. سمیرم-
24. سنندج، دیواندره و کامیاران-
25. شیراز-
26. طوالش، رضوانشهر و ماسال-
27. کرمانشاه-
28. گرگان و آق قلا-
29. لنجان-
30. مشهد و کلات-
31. ملایر-
32. مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم
33. همدان و فامنین-
بنابراین گزارش ، از بین این 33 حوزه انتخابیه، انتخابات در هفت حوزه: اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار- تویسرکان- تفرش، آشتیان و فراهان - شیراز- گرگان و آق قلا- مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم و تعدادی از شعب اخذ رای در تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و در مجموع در 150 شعبه اخذ رای به صورت رایانه ای برگزار می شود.
همچنین 50 کاندیدای حوزه انتخابیه تهران شمیرانات و اسلامشهر به ترتیب میزان آرای کسب کرده در دور اول انتخابات به شرح زیر است:
1- بیژن نوباوه وطن/498485
2-اسماعیل کوثری/492997
3-احمد توکلی /490398
4-علی مطهری/455303
5-روحالله حسینیان/441395
6-علی اصغر زارعی/418156
7-حسین مظفر/406005
8-علیرضا زاکانی/403793
9-زهره طبیب زاده نوری /401276
10-غلامرضا مصباحی مقدم/397696
11-محمد سلیمانی /396636
12-سید مهدی هاشمی/386364
13- سید محمود نبویان/377674
14-مهدی کوچک زاده/376630
15-حمید رسایی/359916
16-مهرداد بذرپاش/357145
17-الیاس نادران / 355874
18-لاله افتخاری/ 345931
19-مجتبی رحماندوست/342449
20-حسین فدایی آشیانی/336635
21-محمدرضا باهنر/ 336391
22- پرویز سروری /330404
23-فاطمه آلیا/ 324448
24-فاطمه رهبر/321828
25-حسین نجابت /311078
26-قاسم روانبخش/293451
27-زهره الهیان/292324
28- محسن کازرون /275722
29-زهره سادات لاجوردی/273485
30-محمد ناصر سقای بیریا/271011
31- الهام امینزاده/267898
32-حسین طلا/261792
33-اسدالله بادامچیان/259576
34-علیرضا محجوب/258670
35- حسن غفوریفرد /241298
36-حسن حمید زاده /236848
37-سهیلا جلودارزاده/228605
38-محمدنبی رودکی/224020
39-محمدنبی حبیبی/220600
40-بتول نامجو/216855
41-محمد حسین استاد آقا/213325
42-فرهاد جوانمردی/203480
43-محمدجمال خلیلیان اشکذری/183707
44-علیاصغر خانی/181337
45-محمداسماعیل کفایتی/180832
46-علیرضا صفارزاده/174677
47-جواد محمدی/173732
48-حمیدرضا کاتوزیان/168392
49-علی خطیبی شریفیه/160914
50-ابراهیم انصاریان/159937
51-محمود دهقانی محمودآبادی/156645
گفتنی است با انصراف حمیدرضا کاتوزیان از ادامه رقابت های انتخاباتی محمود دهقانی محمود آبادی به عنوان پنجاه امین نفر وارد رقابتها شد.
تبلیغات کاندیداها تا بامداد روز پنجشنبه هفته آینده 14/2/91 ادامه و در دور جمعه 15/2/91 دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
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