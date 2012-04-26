آغاز رقابتی دیگر/ نامزدهای رقیب در دور دوم انتخابات مجلس به ترتیب آرا

به گزارش خبرنگار مهرآغاز تبلیغات انتخاباتی دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز پنجشنبه 9/2/91 آغاز شد و 130 نامزد در 33 حوزه انتخابیه برای دستیابی به 65 کرسی باقیمانده مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

بنابراین گزارش 33 حوزه انتخابیه که وارد مرحله دوم انتخابات شدند به شرح زیر می باشد:

1.آبادان-

2. آباده، بوانات و خرم بید-

3. اردبیل،نمین، سرعین و نیر-

4. اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار-

5. اصفهان-

6. اهواز و باوی-

7. ایذه و باغملک-

8. ایلام، ایوان، مهران، شیروان وچردوال و ملکشاهی-

9. بروجرد-

10. بهبهان-

11. پلدختر-

12. تبریز،اسکو و آذرشهر-

13. تفرش، آشتیان و فراهان-

14. تویسرکان-

15. تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر-

16. خرم آباد و دوره-

17. درود و ازنا-

18. دزفول-

19. دشت آزادگان و هویزه-

20. دهلران، دره شهر و آبدانان-

21. رشت-

22.زابل، زهک و هیرمند-

23. سمیرم-

24. سنندج، دیواندره و کامیاران-

25. شیراز-

26. طوالش، رضوانشهر و ماسال-

27. کرمانشاه-

28. گرگان و آق قلا-

29. لنجان-

30. مشهد و کلات-

31. ملایر-

32. مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم

33. همدان و فامنین-

بنابراین گزارش ، از بین این 33 حوزه انتخابیه، انتخابات در هفت حوزه: اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار- تویسرکان- تفرش، آشتیان و فراهان - شیراز- گرگان و آق قلا- مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم و تعدادی از شعب اخذ رای در تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و در مجموع در 150 شعبه اخذ رای به صورت رایانه ای برگزار می شود.

همچنین 50 کاندیدای حوزه انتخابیه تهران شمیرانات و اسلامشهر به ترتیب میزان آرای کسب کرده در دور اول انتخابات به شرح زیر است:

1- بیژن نوباوه وطن/498485

2-اسماعیل کوثری/492997

3-احمد توکلی /490398

4-علی مطهری/455303

5-روح‌الله حسینیان/441395

6-علی اصغر زارعی/418156

7-حسین مظفر/406005

8-علیرضا زاکانی/403793

9-زهره طبیب زاده نوری /401276

10-غلامرضا مصباحی مقدم/397696

11-محمد سلیمانی /396636

12-سید مهدی هاشمی/386364

13- سید محمود نبویان/377674

14-مهدی کوچک زاده/376630

15-حمید رسایی/359916

16-مهرداد بذرپاش/357145

17-الیاس نادران / 355874

18-لاله افتخاری/ 345931

19-مجتبی رحمان‌دوست/342449

20-حسین فدایی آشیانی/336635

21-محمدرضا باهنر/ 336391

22- پرویز سروری /330404

23-فاطمه آلیا/ 324448

24-فاطمه رهبر/321828

25-حسین نجابت /311078

26-قاسم روانبخش/293451

27-زهره الهیان/292324

28- محسن کازرون /275722

29-زهره سادات لاجوردی/273485

30-محمد ناصر سقای بیریا/271011

31- الهام امین‌زاده/267898

32-حسین طلا/261792

33-اسدالله بادامچیان/259576

34-علیرضا محجوب/258670

35- حسن غفوری‌فرد /241298

36-حسن حمید زاده /236848

37-سهیلا جلودارزاده/228605

38-محمدنبی رودکی/224020

39-محمدنبی حبیبی/220600

40-بتول نامجو/216855

41-محمد حسین استاد آقا/213325

42-فرهاد جوانمردی/203480

43-محمدجمال خلیلیان اشکذری/183707

44-علی‌اصغر خانی/181337

45-محمداسماعیل کفایتی/180832

46-علیرضا صفارزاده/174677

47-جواد محمدی/173732

48-حمیدرضا کاتوزیان/168392

49-علی خطیبی شریفیه/160914

50-ابراهیم انصاریان/159937

51-محمود دهقانی محمودآبادی/156645



گفتنی است با انصراف حمیدرضا کاتوزیان از ادامه رقابت های انتخاباتی محمود دهقانی محمود آبادی به عنوان پنجاه امین نفر وارد رقابتها شد.

تبلیغات کاندیداها تا بامداد روز پنجشنبه هفته آینده 14/2/91 ادامه و در دور جمعه 15/2/91 دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.