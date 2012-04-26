لرستان در تب و تاب دور دوم انتخابات/ تبلیغات کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه شهروندان لرستانی با آغاز کردن روز خود شاهد بروشورها و پوسترهایی بودند که از لای در خانه ها به داخل حیاط منازل شهروندان لرستانی انداخته شده بود تا این امر حکایت از شروع تبلیغات رسمی انتخاباتی در استان داشته باشد.

همچنین بازار داغ افتتاح ستاد های تبلیغاتی کاندیداها در حوزه های انتخابیه خرم آباد و چگنی، بروجرد و اشترینان، دورود و ازنا و پلدختر از دیگر مواردی بود که تب انتخابات را در استان داغ کرده است.

اعلام حمایت و حتی تکذیب حمایت از سوی نامزدهای دور اول انتخابات از کاندیداهای راه یافته به دور دوم، سخنرانی کاندیداها در مساجد و منازل شهروندان، پوسترهایی که می توان رد آنها را از روی ماشینها تا درب مغازه ها گرفت و ... همه و همه نوید انتخاباتی پرشور و شعور در استان لرستان را می دهد.

از طرف دیگر در این بازار داغ تبلیغات متاسفانه همچنان برخی بداخلاقی های انتخاباتی از سوی بعضی از کاندیداها دیده می شود که امید می رود نامزدهای راه یافته به دور دوم با رعایت اخلاق اسلامی در تبلیغات خود از تخریب رقیب خودداری کنند.

و اما حسن شریعت نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی گفت: در استان لرستان فرآیند برگزاری انتخابات در چهار حوزه انتخابیه برای انتخابات چهارنماینده مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده است.

وی ادامه داد: در این راستا مردم شریف و ولایتمدار حوزه های انتخابیه خرم آباد و چگنی، بروجرد، دورود و ازنا و حوزه انتخابیه پلدختر هر کدام برای انتخاب یک نماینده در انتخابات روز جمعه 15 اردیبهشت ماه پای صندوقهای رای خواهند رفت.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با اشاره به اینکه تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه هفت اردیبهشت ماه جاری آغاز و به مدت یک هفته تا پایان روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ادامه دارد، از کاندیداهای داوطلب، مسئولین ستادهای تبلیغاتی، هواداران و عموم مردم لرستان خواست که رعایت اخلاق و عمل به مواد قانونی را در نظر داشته باشند.

وی گفت: به استناد قانون تمام کسانی که دارای 18 سال تمام باشند می توانند در انتخابات روز جمعه 15 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

شریعت نژاد افزود: فقط افرادی که در دور اول انتخابات در هر یک از حوزه انتخابیه مذکور رأی داده اند می توانند در آن حوزه مربوطه رأی دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: 20 هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و پشتیبانی کار برگزاری انتخابات دور دوم را بر عهده دارند.

وی با دعوت از مردم حوزه های انتخابیه یاد شده برای مشارکت پرشور در انتخابات اظهار امیدواری کرد که با مشارکت دشمن شکن، آگاهانه و پرشور مردم انتخاباتی حماسی در استان برگزار شود.

این در حالیست که با آغاز تبلیغات رسمی انتخاباتی آنچه ضروری به نظر می رسد توجه کاندیداها به دستورالعملها و قوانین موجود در این زمینه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این راستا دستورالعملهای تبلیغاتی از طریق فرمانداریها به همه کاندیداها اعلام شده است.

وی تصریح کرد: توصیه ما به کاندیداها این است که برابر دستورالعمل های موجود عمل کرده و اخلاق اسلامی را در تبلیغات خود رعایت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت توجه به توصیه های شهرداریها در زمینه نصب پوستر، ادامه داد: کاندیداها باید برابر مقررات و دستورالعملهای موجود در این زمینه تبلیغات کنند.

وی از کاندیداها خواست که در مناطق پرتردد شهرها اقدام به راه اندازی ستاد تبلیغاتی نکنند و یادآور شد: همچنین مکان ستادهای تبلیغاتی باید به فرمانداریها اعلام و در این زمینه مجوزهای لازم اخذ شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نصب بلندگو، پروژکتور و تلویزیون در داخل ستادهای تبلیغاتی مجاز است، تصریح کرد: همچنین کاندیداها باید برای تجمعات خود در نقاط مختلف شهر از فرمانداریها مجوز بگیرند.

شریعت نژاد همچنین راه اندازی کارناوالهای تبلیغاتی را ممنوع دانست و بیان داشت: کاندیداها در نصب و توزیع پوسترها نیز باید اندازه های قانونی را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها توسط هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی رصد می شود، تصریح کرد: در صورت وجود تخلفات در این زمینه برخوردهای لازم از سوی فرمانداریها صورت خواهد گرفت.

بنابر این گزارش در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی که 12 اسفندماه سال گذشته برگزار شد نمایندگان شهرستانهای الیگودرز، سلسله و دلفان و کوهدشت در مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

همچنین نمایندگان نخست حوزه های انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی و همچنین بروجرد و اشترینان در خانه ملت اعلام و انتخاب نفرات دوم در این حوزه های انتخابیه به دور دوم کشیده شد.همچنین انتخابات در دو حوزه انتخابیه پلدختر و دورود و ازنا برای انتخاب دو نماینده به دور دوم موکول شده است.

با این تفاسیر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیف چهار نماینده دیگر مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.