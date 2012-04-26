جمع آوری 30 هزار اثر شهدا در اردبیل/ آغاز ساخت موزه دفاع مقدس

ذکی الله خوشبخت پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از موزه دفاع مقدس استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر این تعداد اثر را ناکافی دانست و افزود: شاید آثار جمع آوری شده یک پنجم آثار موجود باشد، چرا که می دانیم چندین برابر آثار جمع آوری شده در خانه های شهدا و ایثارگران نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم همکاری و گرانفروشی مطاع در سال 89 توفیق چندانی در جمع آوری آثار شهدا نداشتیم، متذکر شد: اما در سال 90 کارهای خوبی در این مقوله انجام شده که حاصل آن چاپ چندین جلد کتاب و تدوین فیلم و عکس از آثار و خاطرات ایثارگران و رزمندگان است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اشاره به ایجاد اولین موزه ویژه شهدا با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر دستگاههای استان یادآور شد: موزه شهدا در ساختمان قبلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد می شود و هم اکنون در مرحله طراحی و اجرا است.

وی با بیان اینکه در چینش موزه از خانواده شهدا کمک گرفته می شود، تاکید کرد: خانواده های شهدا که آثار را در اختیار دارند بهتر از هر فرد دیگری می توانند برای طراحی موزه شهدا کمک کنند.

موزه دفاع مقدس اردبیل تامین اعتبار شد

خوشبخت همچنین از تامین اعتبار مرحله دوم بودجه موزه دفاع مقدس استان اردبیل از محل اعتبارات استانی خبر داد و با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح تصریح کرد: با واگذاری موزه دفاع مقدس به پیمانکار عملیات رسمی این موزه آغاز شده و هم اکنون در مرحله آرماتور بندی است.

وی علت تعطیلی عملیات اجرایی موزه دفاع مقدس را نامساعد بودن آب و هوا عنوان کرد و متذکر شد: مرحله دوم تامین اعتبار این موزه در بودجه سال 90 استان تعبیه شده بود که با تامین اعتبار آن از محل اعتباران استانی عملیات اجرایی این موزه شروع شده است.

این مسئول با بیان اینکه اعتبارات موزه دفاع مقدس اردبیل به صورت ملی تصویب شده است، عنوان کرد: در معاونت راهبردی ریاست جمهوری از طرح موزه دفاع مقدس دفاع و بیش از اعتبارات پیش بینی شده تصویب کردیم و در حال حاضر طبق ماده 215 اعتبارات موزه دفاع مقدس استان به صورت ملی است.

وی پایان عملیات سازه موزه دفاع مقدس را اواخر سال 91 یا اوایل سال 92 اعلام کرد و افزود: در محتوا و موزه آرایی نیازمند یاری خانواده شهدا و ایثارگران هستیم که اگر این همکاری نباشد در موزه آرایی با فقر محتوا روبرو می شویم.

خوشبخت با بیان اینکه خانواده شهدا با در اختیار گذاشتن کلکسیون شهدا در زیبا سازی موزه نیز باید مساعدت کنند، ابراز امیدواری کرد اتفاقات زشت و زیبایی که برای شهدا اتفاق افتاده بتواند در زیبایی موزه شهدا مورد استفاده قرار گیرد.

