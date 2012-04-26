  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

سال گذشته/

211 هزار تن میوه در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

211 هزار تن میوه در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سال گذشته 211 هزار تن میوه در این استان تولید شد که پیش بینی می شود این میزان امسال به 703 هزار تن افزایش یابد.

جعفر گرجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی دراین استان 270 هزار هکتار است که از این مقدار 42 هزار هکتار باغی است.

وی بیان داشت: 25 نوع محصول باغی شامل انواع سیب، گردو، انواع مرکبات، هسته دارها و انار در استان وجود دارد.

گرجی پور افزود: این استان در تولید سه محصول گردو، سیب و مرکبات رتبه زیر 10 را در کشور در اختیار دارد.

وی بیان کرد: سطح زیرکشت گردو در کهگیلویه و بویراحمد 10 هزار هکتار است و سالانه 14 هزار تن تولید دارد و این میوه از لحاظ سطح زیرکشت در کشور رتبه چهارم و از نظر تولید رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد.

گرجی پور اظهار داشت: سیب نیز با هفت هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید سالانه 80 هزار تن از نظر سطح زیرکشت رتبه نهم و از لحاظ تولید نیز رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: سطح زیرکشت مرکبات در کهگیلویه و بویراحمد هفت هزار و 500 هکتار است که از نظر تولید رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان افزود: سالانه 36 هزار تن انگور نیز در استان تولید می شود، که استان در این زمینه نیز در رتبه 14 کشور قرار دارد.

وی اظهار داشت: 45 درصد این محصولات از جمله سیب، مرکبات، گردو و انگور به استانهای همجوار از جمله فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان صادر می شود.

کد مطلب 1586192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها