211 هزار تن میوه در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

جعفر گرجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی دراین استان 270 هزار هکتار است که از این مقدار 42 هزار هکتار باغی است.

وی بیان داشت: 25 نوع محصول باغی شامل انواع سیب، گردو، انواع مرکبات، هسته دارها و انار در استان وجود دارد.

گرجی پور افزود: این استان در تولید سه محصول گردو، سیب و مرکبات رتبه زیر 10 را در کشور در اختیار دارد.

وی بیان کرد: سطح زیرکشت گردو در کهگیلویه و بویراحمد 10 هزار هکتار است و سالانه 14 هزار تن تولید دارد و این میوه از لحاظ سطح زیرکشت در کشور رتبه چهارم و از نظر تولید رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد.

گرجی پور اظهار داشت: سیب نیز با هفت هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید سالانه 80 هزار تن از نظر سطح زیرکشت رتبه نهم و از لحاظ تولید نیز رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: سطح زیرکشت مرکبات در کهگیلویه و بویراحمد هفت هزار و 500 هکتار است که از نظر تولید رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان افزود: سالانه 36 هزار تن انگور نیز در استان تولید می شود، که استان در این زمینه نیز در رتبه 14 کشور قرار دارد.

وی اظهار داشت: 45 درصد این محصولات از جمله سیب، مرکبات، گردو و انگور به استانهای همجوار از جمله فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان صادر می شود.