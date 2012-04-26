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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

امیدی پور خبرداد:

مسکن مهر دهدشت تا پایان شهریور به بهره برداری می رسد

مسکن مهر دهدشت تا پایان شهریور به بهره برداری می رسد

دهدشت – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح مسکن مهر شهر دهدشت تا پایان شش ماهه اول سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از این طرح در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به پیشرفت طرح، 150 واحد از این ساختمانها تا سوم خرداد به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ساختمان سازی این طرح 77 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، عنوان کرد: این طرح 912 واحدی در بخش خدمات نیز 60 درصد پیشرفت کاری دارد.

وی افزود: خدمات گاز، برق، آب و فاضلاب این طرح هم با همکاری شرکتهای خدمات رسان به اتمام رسیده است.

معاون عمرانی استاندار همچنین اظهار داشت: مشکل مسکن 82 واحدی دهدشت در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی حل شد و به زودی به متقاضیان واگذار می شود.

امیدی پور بیان داشت: هم اکنون بیش از 24 هزار واحد مسکن مهر در این استان در حال احداث است.

کد مطلب 1586204

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