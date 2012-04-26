برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس طاهری امروز پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران افزود: این انتخابات صبح فردا جمعه ساعت 9 و 30 دقیقه در سالن همایش مجتمع رفاهی، تفریحی پتروشیمی تبریز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: تعداد نمایندگان اعضاء 412 نفر می باشد که توسط اعضاء 823 هزار نفری شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز انتخاب شده است.

طاهری افزود: با برگزاری مجامع عمومی و بر اساس دستورات جلسه اقدام و از بین 102 کاندیدای هیئت مدیره و بازرسان تعداد 7 نفر به عنوان هیئت مدیره و 3 نفر به عنوان بازرس اصلی انتخاب خواهند شد.

مسابقات تیراندازی به مناسبت گرامیداشت یادواره شهید زوار و 14 هزار شهید کارگری برگزار شد

مسابقات تیر اندازی مدیران واحدهای کارگری و کارگران نمونه در سالن تیر اندازی شهرداری برگزار شد.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت یادواره شهید زوار و 14 هزار شهید کارگری بین مجمع نمایندگان کارگران، هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، کارگران نمونه و مدیران واحد های کارگری برگزار شد.

در این مسابقات دو تن از کارگران نمونه کشوری در بین 10 نفر برتر این مسابقات قرار گرفتند.

مسابقات تیر اندازی به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل ورزش و جوانان استان و باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد.

داود بهرا، داود خانلاری، علیرضا آقائی باغبانی، قادر بابائی،عبداله رستمی، حسن جعفرزاده، مرتضی لطفی، پرویز پناهی، ابراهیم زارع و فرهاد علی اکبر 10 برگزیده این مسابقات بودند.



