خراسان رضوی در جشنواره سراسری "نغمه های آسمانی" دوم شد

حجت الاسلام محمدرضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اولین جشنواره نغمه های آسمانی که از سوی سازمان دارالقرآن الکریم در سراسر کشور بین کودکان و نوجوانان زیر 18 سال برگزار شد، نفرات برگزیده این استان در این جشنواره شرکت کردند.

وی توضیح داد: در این جشنواره هر یک از شرکت کنندگان آیاتی را به سبک یکی از استادان مشهور قرائت، تلاوت کردند و به صورت تلفنی و یا با ارسال نرم افزار صوتی خود به رقابت با دیگر شرکت کنندگان پرداختند.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: پس از پایان یافتن مهلت شرکت در جشنواره و داوری بین شرکت کنندگان، نفرات برتر به رتبه های عالی و خوب تقسیم شدند.

مجتهدزاده افزود: استان خراسان رضوی در بین 139 برگزیده جشنواره با داشتن 6 رتبه عالی و 10 رتبه خوب، پس از استان اصفهان مقام دوم را به خود اختصاص داد.

گفتنی است، به افرادی که در نخستین جشنواره نغمه های آسمانی رتبه عالی را کسب کردند، کمک هزینه سفر عمره و به کسانی که حائز رتبه خوب شدند مبالغ نقدی اهدا شد.