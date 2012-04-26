امنیت در مناطق گردشگری گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید مشترک از پایگاه های نیزوی انتظامی درمناطق گردشگری اتسان صورت پذیرفت، قربان عباسی در این خصوص گفت: یکی از مهمترین مسائل زیربنایی و زیرساختی صنعت گردشگری وجود امنیت حداکثری بوده که در این راستا این اداره کل تلاش می نماید گامهای مؤثری را برداشته و راه را برای گردشگران هموارتر سازد.

وی افزود: با توجه به اینکه طبق گزارش نظر سنجی انجام شده در ستاد دائمی تسهیلات سفر استان در نوروز 91 یکی از دغدغه های مهم مسافران و گردشگران ورودی به استان تأمین امنیت در گردشگاه های استان بوده است.

عباسی گفت: برای افزایش امنیت قرار بر این است تفاهم نامه ای فیمابین این اداره کل با نیروی انتظامی استان منعقد گردد تا اماکن و امکانات نیروی انتظامی در گردشگاههای استان با همکاری این دوستان خدمتگزار افزایش یابد.

وی بیان داشت: شد، در مکانهایی که نیروی انتظامی پایگاه و مقر ثابتی ندارد این اداره کل ساختمان و مکانهای مورد نظر را جهت استقرار نیروی انتظامی احداث می نماید.

عباسی اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده و تأمین امنیت روزافزون استان بر تعداد مسافرین و گردشگران افزوده خواهد شد.

نوروز امسال بیش از شش میلیون و 700 هزار مسافر به گلستان سفر کرده اند.