به گزارش خبرگزاری مهر، تورج حقوردی را در امر قضاوت این بازی علیرضا کهوری و محسن فریمانی همراهی خواهند کرد. همچنین دربی کرمان بین تیمهای مس این شهر و سرچشمه را اشکان خورشیدی قضاوت میکند.
- اسامی داوران دیدارهای باقیمانده از هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 8/2/91
* داماش گیلان - صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه شهید عضدی رشت
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: حسین طالقانی و رحیم شاهین، داورچهارم: مجید سیفی آذر
ناظر: رضا غیاثی
* سایپای البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: امیربهرام حسینی نقوی و علیرضا کناری، داورچهارم: غلامرضا جباری
ناظر: محمد پیروزرام
* فجرسپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: سیدحسین زرگر، کمکها: حسن کامرانیفر و حمید غمزه، داورچهارم: روح الله شریفی
ناظر: علیرضا یزدانی
* مس کرمان - مس سرچشمه، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: مرتضی کریمی و علی اکبر عظیمپور، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: بهرام مهرپیما
* استقلال تهران - شهرداری تبریز، ساعت 19:10، ورزشگاه آزادی تهران
داور: تورج حق وردی، کمکها: علیرضا کهوری و محسن فریمانی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی
ناظر: محمدرضا فلاح
* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: سیداحمد صالحی، کمکها: محمدرضاابوالفضلی و سخاوت سلیمان نژاد، داورچهارم: حسن اکرمی
ناظر: فریدون اصفهانیان
* صنعت نفت آبادان - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان
داور: قاسم واحدی، کمکها: رضا سخندان و حسن یوسفی، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: مسعود مرادی
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