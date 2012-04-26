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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال/

دیدار استقلال - شهرداری را حق وردی داوری می‌کند

دیدار استقلال - شهرداری را حق وردی داوری می‌کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار استقلال تهران - شهرداری تبریز در چارچوب هفته سی و دوم لیگ برتر را به تورج حق وردی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج حق‌وردی را در امر قضاوت این بازی علیرضا کهوری و محسن فریمانی همراهی خواهند کرد. همچنین دربی کرمان بین تیم‌های مس این شهر و سرچشمه را اشکان خورشیدی قضاوت می‌کند.

- اسامی داوران دیدارهای باقیمانده از هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 8/2/91
* داماش گیلان - صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه شهید عضدی رشت
داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: حسین طالقانی و رحیم شاهین، داورچهارم: مجید سیفی آذر
ناظر: رضا غیاثی

* سایپای البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: امیربهرام حسینی نقوی و علیرضا کناری، داورچهارم: غلامرضا جباری
ناظر: محمد پیروزرام

* فجرسپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حمید غمزه، داورچهارم: روح الله شریفی
ناظر: علیرضا یزدانی

* مس کرمان - مس سرچشمه، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و علی اکبر عظیم‌پور، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: بهرام مهرپیما

* استقلال تهران - شهرداری تبریز، ساعت 19:10، ورزشگاه آزادی تهران
داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محسن فریمانی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی
ناظر: محمدرضا فلاح

* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضاابوالفضلی و سخاوت سلیمان نژاد، داورچهارم: حسن اکرمی
ناظر: فریدون اصفهانیان

* صنعت نفت آبادان - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: رضا سخندان و حسن یوسفی، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: مسعود مرادی

کد مطلب 1586215

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