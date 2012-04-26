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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

رحمتی خبر داد:

دومین همایش هم اندیشی مروجان فرهنگ نهج البلاغه در مشهد برگزار می شود

دومین همایش هم اندیشی مروجان فرهنگ نهج البلاغه در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری دومین همایش هم اندیشی مروجان فرهنگ نهج البلاغه در مشهد خبر داد.

حجت الاسلام علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش در آستانه هفته گرامیداشت استاد شهید مطهری با حضور اساتید و مروجان فرهنگ نهج البلاغه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش تخصصی دو نفر از اساتید برجسته و متخصص در نهج البلاغه به بحث و تبادل نظر در موضوعات این کتاب خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: ایجاد انگیزه و فعالیت بیشتر اساتید در ترویج فرهنگ نهج البلاغه و ارتقاء معلومات استادان این رشته و الگودهی به جامعه بخشی از اهداف برگزاری همایش هم اندیشی مروجان فرهنگ نهج البلاغه است.

حجت الاسلام رحمتی تاکید کرد: در همایش هم اندیشی مروجان از اساتید فعال پایگاه های نهج البلاغه در سطح استان تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سطح استان 40 پایگاه نهج البلاغه در مساجد به ترویج فرهنگ نهج البلاغه مشغول هستند، تصریح کرد: در سال جاری تعداد پایگاه های نهج البلاغه به بیش از 70 پایگاه توسعه خواهد یافت.

کد مطلب 1586217

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