بیشترین علت مرگ و میر مادران باردار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق اظهارداشت: در سی و سه سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است فعالیتهای بسیاری در جهت کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران صورت گرفته و نتایج خوبی به دنبال داشته است.

وی افزود: میزان مرگ مادران در سال 1357 حدود 240 نفر در هر 100هزار نفر بود و با استقرار شبکه های بهداشتی و انجام مراقبتها در طول سالهای انقلاب، اکنون به 24 نفر در هر 100هزار تولد زنده رسیده است.

مطلق گفت: برنامه ریزیها و اقدامات صورت گرفته مبتنی بر این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، میزان مرگ مادران در هنگام تولد به 15 نفر در هر تولد زنده برسد.

وی ادامه داد: مهمترین مداخلاتی که در جهت کاهش مرگ مادان صورت گرفته، آموزش و تدوین پروتکلهای آموزشی برای دستیاران، پزشکان عمومی و ماماها، افزایش سطح مراقبت از مادران از زمان بارداری تا زایمان و 42 روز پس از زایمان، هستند.

مطلق اظهار داشت: در بیمارستانهایی که حداقل 4 پزشک متخصص زنان دارند باید حتما یک پزشک مقیم داشته باشند و بیمارستانهایی که کمتر از 4 متخصص دارند باید اقداماتی انجام دهند که در صورتی که به پزشک نیاز بود، مدت زمانی که پزشک به بالین بیمار می رسد کمتر از نیم ساعت باشد.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص میزان مرگ و میر نوزادان گفت: در اوایل انقلاب میزان مرگ و میر نوزادان 140 در هر هزار تولد زنده بوده است اما با اقدامات صورت گرفته امروزه به 11.8 نفر در هر هزار تولد زنده رسیده است و قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه به 9 نفر در هر هزار تولد زنده برسد.

وی گفت: اکنون مرگ کودکان زیر یک سال 18 نفر در هر هزار تولد زنده و در کودکان زیر 5 سال 20 نفر در هر هزار تولد زنده است که در پایان برنامه پنجم باید به 15 نفر در هر هزار تولد زنده برسد.