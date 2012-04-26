عمل به محتوای قرآن باعث امنیت و قانونمندی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی پیش از ظهر پنجشنبه درجلسه شورای قرآنی استان گفت: در کنار حفظ قرآن باید فعالیتهای مؤسسات قرآنی به سمت آموزش کاربردی مفاهیم قرآنی پیش برود.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دستگاههای ذیربط باید عملکرد مؤسسات قرآنی و خروجی فعالیتهای قرآنی را ارزیابی کنند، بیان داشت: این مؤسسات باید در سال جدید برنامه ریزی دقیقتری برای توسعه فرهنگ قرآنی استان داشته باشند.

وی اظهار داشت: امروز جامعه ما بیش از هر چیز دیگری به قرآن و اخلاق فردی نیاز دارد.

حسینی تصریح کرد: قول و فعل مسلمانان به ویژه عالمان و مبلغان دینی باید با اخلاق قرآنی تطبیق یابد.

مسئول امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از تأمین سه میلیارد ریال اعتبار برای فعالیتهای قرآنی استان در سال جدید خبر داد.

حجت الاسلام ابراهیم طاووسیان گفت: این اعتبار برای حمایت از مؤسسات قرآنی و خانه های قرآنی روستایی و ارتقای سطح آموزشی مؤسسات بکار گرفته می شود.

وی افزود: تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت قرآنی مؤسسات، شناسایی مربیان مجرب و مسلط به مفاهیم قرآنی و تهیه بانک اطلاعاتی از قرآن آموزان از مصوبات نشست شورای قرآنی استان است.