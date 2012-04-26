به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح پنج‌شنبه در دیدار با اعضای ستاد سی و سومین سالگرد شهادت علامه شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: استقلال فکری که در آیت الله شهید مرتضی مطهری وجود داشت در علی مطهری نیز مشاهده می‌شود.



وی در ادامه با بیان اینکه ما امروز نیاز داریم اهداف اسلام را به جهانیان عرضه داریم بیان کرد: برگزاری مراسم‌های سالگرد نیز برای بیان اهداف اسلام است.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه با تاکید براینکه شهید مطهری شخصیت جامعی داشت عنوان کرد: ایشان از نظر عقاید اسلامی، فقه، اصول و فلسفه جامعیت قابل توجه‌ای داشت و به همین دلیل آثارش در زمینه‌های مختلف تاثیرگذار است.



این مرجع تقلید با تاکید براینکه شهید مطهری فردی زمان‌شناس بود عنوان کرد: مسئولیتی که زمان بر عهده‌اش می‌گذاشت را به خوبی انجام می‌داد.



وی فداکاری را از دیگر خصیصه‌های این شهید بزرگوار دانست و بیان کرد: ایشان وقتی دیدند که دانشگاه به سمت دانشگاه‌های غربی در حرکت هستند احساس کرد که حضورش در دانشگاه ضروری است و همین امر باعث شد تا قم را‌‌ رها کرده و به تهران برود که این امر تاثیر زیادی نیز داشت.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر بخشی از دانشگاهیان در انقلاب با هم هماهنگی داشتند بخشی از آن بواسطه فعالیت‌های شهید مطهری و شهید بهشتی و امثال این افراد بود که شهید مطهری در این زمینه پیشگام بود.



وی مسلح بودن به قلم و بیان را از دیگر ویژگی‌های برجسته شهید مطهری عنوان کرد و گفت: ایشان از این دو ویژگی برای دفاع از اسلام و تشیع استفاده می‌کرد.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با پیشنهاداتی به ستاد گرامیداشت سی و سومین سالگرد شهید مطهری اظهار کرد: در سایتی که رونمایی می‌کنید مقید نباشید که تنها از آثار و مطالب شهید مطهری استفاده شود بلکه می‌توان در این زمینه از مطالب کسانی نیز که در راستای تفکر شهید مطهری مطالب خوبی دارند استفاده کنید.



وی در ادامه با اشاره به بهره‌مندی از رسانه‌ها برای اطلاع رسانی بیان داشت: باید فعالیت‌هایی که در زمینه‌ای مختلف انجام می‌دهید اطلاع رسانی شود.