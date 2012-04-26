وزیر ارشاد مهمان ویژه کنگره استاد شاهی اردبیل/ مشکل مالی نداریم

مهدی میرزارسول زاده روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت میهمانان داخلی و خارجی برای کنگره استاد شاهی تصریح کرد: سیدنحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی معلم از شاعران به نام کشور و رئیس فرهنگستان علوم از مهمانان ویژه داخلی و پروفسور شاهین فاضل، علمدار ماهر و عارف بوزونالی از مهمانان خارجی این کنگره از کشور آذربایجان خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه استاد شاهی از شاعران شناخته شده ایرانی در کشور جمهوری آذربایجان است، اضافه کرد: وقتی شاعری در کشور دیگری شناخته شده باشد، پژوهشگران، شعرا و اساتید دانشگاه آن کشور تحقیقات مختلفی در مورد آثار و شخصیت آن شاعر انجام می دهند به همین جهت ارسال مقاله از جمهوری آذربایجان به کنگره استاد شاهی قطعی است.

10 شاعر و پژوهشگر خارجی در کنگره استاد شاهی

دبیر کمیته علمی کنگره استاد شاهی با اشاره به حضور سایر مهمانان خارجی در کنگره استاد شاهی افزود: 10 نفر از شعرا و اساتید کشور جمهوری آذربایجان به کنگره دعوت شده اند که در صورتی که مقاله ای داشته باشند در کنگره ارائه دهند.

وی با اشاره به احتمال ارسال مقالات از استانهای مختلف کشور یاداور شد: محققان استانهای شمالغرب کشور با شخصیت و آثار استاد شاهی آشنایی دارند بنابراین پیش بینی می شود که از استانهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، قم و تهران مقالاتی به دبیرخانه کنگره استاد شاهی ارسال شود.

میرزارسول زاده با رد برخی شائبه ها مبنی بر وجود مشکل مالی در برگزاری کنگره و نیز زمان برگزاری آن تصریح کرد: ارشاد اسلامی استان با همکاری نهادهای مختلف این کنگره را برگزار می کند و هم اکنون هیچگونه مشکل مالی در برگزاری کنگره وجود ندارد.

وی عدم وجود مشکلات مالی را برای برگزاری مناسب کنگره مفید دانست و عنوان کرد: وقتی مشکلات مالی وجود نداشته باشد کمیته های مختلف کنگره با خیال راحت به برنامه ریزی و اجرای آن برنامه ها می پردازند تا کنگره در شان و منزلت استاد شاهی و مردم دارالارشاد باشد.

برگزاری برنامه های عمومی کنگره در مساجد

دبیر انجمن شعر و ادب استان اردبیل از برگزاری این کنگره طی دو روز خبر داد و اضافه کرد: این کنگره در روزهای 20 و 21 خرداد ماه در یکی از مساجد شهر و مجتمع فرهنگی فدک برگزار می شود که با توجه به وجهه مردمی استاد شاهی پیش بینی می شود که این کنگره با استقبال خوبی مواجه شود.

وی محتوای برنامه برگزار شده در مسجد را برنامه های عمومی دانست و متذکر شد: در این مراسم بیشتر جنبه های عاشورایی مطرح شده و شعر خوانی و مداحی توسط اساتید بنام استان و کشور از جمله استاد سلیم موذن زاده اردبیلی اجرا می شود.

میرزارسول زاده با اشاره به حضور مهمانان داخلی و خارجی در این کنگره خواستار توجه ویژه به مسیرهای عبور و مرور مهمانان شد و افزود: مسئولان شهری باید به زیباسازی مسیرها که محل تردد مهمانان داخلی و خارجی است، توجه کنند تا چهره زیبایی از شهر اردبیل به نمایش گذاشته شود.