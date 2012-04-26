به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رازقی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اولویت‌های ما تکمیل طرح‌های برزمین مانده و غیر فعال است که امیدواریم بتوانیم با فعال‌کردن این طرح‌ها شاهد اجرای شدن و تکمیل آنها باشیم.

وی به فضای تعامل و همکاری حاکم بر سطح کشور اشاره کرد و افزود: امیدواریم در این فضا بتوانیم با تعامل و همکاری بیشتر بین مسئولان و مردم شاهد تحقق اهداف در بخش کشاورزی باشیم.

رئیس سازمان شیلات ایران پیشرفت در امور را مستلزم داشتن هدف و برنامه از پیش تعیین شده دانست و اضافه کرد: همه فعالیت‌هایی که در راستای پیشرفت صنعت کشاورزی انجام شود را حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی بویژه شیلات به دنبال رشد 100 درصدی هستیم ادامه داد: برای رسیدن به این مهم باید با استفاده از فناوری‌های جدید و مدرن و بر اساس برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف تلاش کنیم.

رازقی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش کشاورزی و شلات اشاره کرد و گفت: باید با همکاری و تعامل در کنار عزم جدی و برنامه‌های دقیق و مدون برای پیشرفت بخش کشاورزی در این استان تلاش کنیم.

وی با تقدیر از روحیه جهادی و تلاش‌های استاندار بوشهر برای پیشرفت بخش کشاورزی در این استان بیان داشت: با رفع موانع و شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان باید در راستای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی گام برداریم.

رازقی وجود دریا را یک قابلیت ارزشمند برای کشاورزی و شیلات استان بوشهر دانست و اظهار داشت: با استفاده از شیوه‌های نوین و مدرن کشاورزی می‌توانیم بهترین بهره را از آب دریا ببریم.