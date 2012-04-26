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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

بورد به مهر اعلام کرد:

350 معلم نمونه ملارد تجلیل می شوند

350 معلم نمونه ملارد تجلیل می شوند

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد از برگزاری مراسم تقدیر از 350 معلم نمونه این شهرستان همزمان با فرا رسیدن هفته معلم خبر داد.

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تجلیل از مقام معلمان و شهید مطهری، برنامه های متعددی به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم در سطح شهرستان ملارد در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه مقرر شده است که با همکاری اداره آموزش و پرورش، مراسم تجلیل از 350 نفر از معلمان نمونه و برتر شهرستان برگزار شود.

اختصاص بخشی از خطبه های نمازجمعه به مقام شامخ فرهنگیان

وی از اختصاص قسمتی از خطبه های نمازجمعه این شهرستان به منظور ارزش گذاری به مقام شامخ فرهنگیان و شهید مطهری خبر داد و عنوان کرد: به منظور حفظ شان و جایگاه فرهنگیان به خصوص معلمان، برگزاری چنین مراسمهایی ضروری است که در این زمینه مسئولان مربوطه باید اهتمام ویژه را داشته باشند.

بورد یادآور شد: در این زمینه به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم و گرامیداشت جایگاه این قشر فرهیخته، بنر تبریک بر درب ورودی ادارات  نصب می شود.

لزوم رسیدگی ویژه به مشکلات فرهنگیان

فرماندار شهرستان ملارد ادامه داد: باید مشکلات معلمان در بخش های مختلف بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شود.

کد مطلب 1586228

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