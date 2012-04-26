تماشای تلفیقی از تکنولوژی و تئاتر در "آمدیم، نبودید، رفتیم"

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگر تئاتر برای تماشای نمایش هایی که انتخاب می کنند اولویت های مختلف را مدنظر قرار می دهند. برخی از مخاطبان بیشتر مایل هستند به تماشای آثاری بنشینند که برگرفته از ادبیات فارسی و تاریخ ایران زمین است. برخی بیشتر به دیدن آثار مذهبی تمایل دارند. عده ای از مخاطبان هم به آثار و نمایشنامه های خارجی تمایل دارند.



در این بین برخی مخاطبان نیز به آثار تجربی و نوگرا علاقه مند هستند و تمایل دارند اینگونه آثار را تماشا کنند. این روزها سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر میزبان نمایش "آمدیم نبودید رفتیم" به کارگردانی رضا حداد است که اثری متفاوت و نو نسبت به سایر اجراهای نمایشی در سطح شهر تهران است.



این نمایش به لحاظ اجرایی با شیوه ای متفاوت نسبت به سایر نمایش ها اجرا می شود و امکانات و تکنولوژی جدیدی در اجرای خود بهره برده است. در کنار این تکنولوژی و امکانات بازیگرانی چون سیامک انصاری، برزو ارجمند، هانیه توسلی، لیلی رشیدی، نگار عابدی و پانته آ پناهی ها هم در نمایش "آمدیم نبودید رفتیم" به ایفای نقش می پردازند.



رضا حداد از جمله کارگردان های تئاتر است که آثارش به لحاظ اجرایی و امکانات اجرا متفاوت از آثار سایر کارگردان های تئاتر است. حداد همواره در اجراهای خود از تکنولوژی جدید و به روز شده در دنیا استفاده می کند و این بهره گیری از تکنولوژی یکی از ویژگی های آثار وی شده است.



البته نظرات سلایق مختلف درباره آثار حداد متفاوت است اما تماشای این آثار برای علاقه مندان به نمایش های تجربی و نوگرا خالی از لطف نیست. یکی دیگر از ویژگی های آثار رضا حداد که استفاده از بازیگران سینما و تلویزیون است و این کارگردان تئاتر در آثار خود از حضور چهره های سینمایی استفاده می کند.



نمایش "آمدیم نبودید رفتیم" در ابتدا اجرای خود را با حضور مهناز افشار از بازیگران چهره سینمای ایران آغاز کرد که این حضور باعث واکنش های متفاوتی از سوی اهالی و خانواده تئاتر شد. البته مهناز افشار در اجراهای اخیر این نمایش حضور ندارد و هانیه توسلی از دیگر بازیگران سینما و تئاتر جایگزین او شده است.



"آمدیم نبودید رفتیم" این روزها ساعت 20 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود و علاقه مندان به اینگونه آثار می توانند از این نمایش دیدن کنند.