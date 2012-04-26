به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو صبح امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان این مطلب اضافه کرد: ظرفیت دکتری را باید افزایش داد و این به معنای کاهش کیفیت در مقطع دکتری نیست. در این زمینه باید غل و زنجیر را از پای استادان و دانشگاه‌ها برداشت و نباید به آنان گفت که بیش از 5 دانشجو داشته باشند، هیچ جای دنیا این گونه نیست.

وی با تاکید دوباره بر راه حل مشکلات خوابگاه‌ها تاکید کرد: چاره کار خوابگاه درست کردن نیست بلکه بومی گزینی است. اگر دانشجو در کنار خانواده باشد از نظر اقتصادی تامین است و رکن خانواده با بومی سازی حفظ می‌شود و از سوی دیگر از نظر فرهنگی هیچ معضلی وارد نمی‌شود که در این زمینه از مجلس شورای اسلامی تقاضای کمک داریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود با طرح این سئوال که چرا باید 33 سال از انقلاب بگذرد اما هنوز درباره جدایی سرویس دختران و پسران بحث شود، یادآور شد: این موضوع یک امر بدیهی است. چرا باید بعد از 33 سال تنها یک دانشگاه دخترانه در کشور داشته باشیم که همان دانشگاه الزهرا(س) است. این دانشگاه پیش از انقلاب با نام دیگری فعال بود و هم اکنون به دانشگاه الزهرا(س) معروف شده است.

دانشجو با طرح این سئوال که چرا بعضی از رسانه‌ها تیتر می‌زنند که دانشگاه دخترانه تاسیس شد، تاکید کرد: ما باید در کشور دانشگاه دخترانه داشته باشیم.

وزیر علوم، خطاب به مسئولان دانشگاه صنعتی شاهرود و مقامات استان سمنان گفت: ‌از دانشگاهی باید ترسید که جوانان را به نگاه غربی تربیت می‌کند و در مسیر امام خمینی(ره) حرکت نمی‌کند.

وی گفت: ‌دانشگاه سرمایه نقدی ملت را به سرمایه نیروی انسانی تبدیل و در این تصویر خاص دانشگاه برای جامعه کادرسازی می‌کند. این کادر قرار است طرح‌های اجرایی مملکت را به چرخش درآورد و قوانین را تصویب کند و بر کرسی قضاوت بنشیند.

دانشجو افزود: بنابراین دانشگاه جایی برای تربیت نیروی متخصص و متعهد است که آرمان‌های جامعه در آن تربیت می‌شود.

وی درباره بازنشستگی اساتید اظهار داشت: یک نفر یک نمونه بیاورد که وزارت علوم در بازنشستگی اساتید خلاف قانون عمل کرده است.

به گزارش مهر کامران دانشجو در پایان سخنان خود اعلام کرد که ساختمان دانشکده فیزیک و فناوری هسته‌ای دانشگاه صنعتی شاهرود به نام شهید مصطفی احمدی‌روشن تغییر نام یافت.