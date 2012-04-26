کسب شش نشان برای ژیمناستهای لرستانی/ میزبانی لیگ برتر فوتسال امید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دعوت هیئت ژیمناستیک استان کرمانشاه تیم زیر 12 سال لرستان برای حضور در مسابقات سه جانبه این استان راهی شهرستان کنگاور شد.

در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های همدان، لرستان و کرمانشاه و به دلیل میزبانی این استان یک تیم از کرمانشاه و یک تیم از کنگاور به نام تیم‌های الف و ب حضور داشتند.

تیم لرستان نیز با سرپرستی سید مرتضی جزایری و مربی گری سید ایمان موسوی و سامان سیاه منصور در این دوره از مسابقات شرکت کرد.

در این مسابقات در گروه سنی 10 تا 12 سال شهاب بیرانوند در حرکات زمینی مقام اول و پویا عباسی نیز مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در گروه سنی 8 تا 10 سال سید امیررضا شاهرخی به تنهایی در وسیله پارالل مقام اول، پرش خرک مقام دوم و در حرکات زمینی مقام دوم و یک مقام سوم مجموع تیمی را نیز کسب کرد و موفق شد که عنوان سوم قهرمان قهرمانان‌ها را نیز در رده سنی خود کسب کند.

در مجموع تیم استان توانست با دو نشان طلا و دو نشان نقره و دو نشان برنز به کار خود در این پیکارها خاتمه دهد.

لرستان میزبان لیگ برتر فوتسال امید ایران

طبق اعلام سازمان لیگ فوتسال مرحله رفت رقابت‌های فوتسال لیگ برتر امید کشور از روز چهار شنبه 13 اردیبهشت در سه گروه به صورت همزمان در شهرهای اهواز، کرمان و لرستان برگزار خواهد شد.

باشگاه شن سا لرستان میزبان گروه اول این رقابتها بود که در گروه خود با تیمهای فرش آراء مشهد، شهروند قزوین، ماکو جوان، میلاد تنکابن و قدسیان رشت هم گروه است.

این رقابت‌ها در سالن سه هزار نفری خرم‌آباد برگزار می‌شود و برنامه مسابقات همراه با گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کوهدشت قهرمان فوتسال بانوان لرستان شد

رقابت‌های فوتسال بانوان استان با شرکت هشت تیم خیبر و پیام خرم‌آباد، کوهدشت، پلدختر، دورود، ازنا و الیگودرز در دو گروه به مدت 2 روز در خرم‌آباد برگزار شد

در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها تیم فوتسال بانوان کوهدشت 3 بر یک ازنا را شکست داد و پیام خرم‌آباد نیز 3 بر 2 برابر تیم همشهری‌اش یعنی خیبر صاحب برتری شد.

در بازی رده‌بندی تیم ازنا در وقت اضافه 2 بر یک پیام خرم‌آباد را شکست داد و در بازی فینال نیز کوهدشت با غلبه 3 بر صفر مقابل پیام خرم‌آباد همچون سال قبل، عنوان قهرمانی استان را کسب کرد.

لرستان در دوومیدانی دختران روستایی و عشایری یک نشان نقره کسب کرد

نفرات برتر مسابقه انتخابی دو استقامت دختران روستائی و عشایری کشور با شرکت 230 نفر در پیست دو و میدانی ورزشگاه یادگار امام قم مشخص شدند.

در این مسابقات دو و میدانی‌‌کاران شرکت‌کننده در رشته‌های 1200 و 2000 متر با یکدیگر رقابت کردند.

در رقابت‌های ماده 1200 متر رده سنی نوجوانان زهرا انوشه‌پور از استان البرز بالاتر از سایر رقبای خود موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

در این ماده فائزه حسن‌پور از تیم لرستان در جایگاه دوم ایستاد و شبنم بهشت از کهگیلویه و بویر احمد به مقام سوم دست یافت.