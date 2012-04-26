بهروزی و رضائیان به یک طلا و دو برنز رسیدند/ فاصله یک کیلویی با مدال طلا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، بهروزی که در حرکت یکضرب با مهار وزنه 148 کیلوگرم، ضمن کسب مدال طلا، چهار کیلوگرم از نزدیک‌ترین رقیبش فاصله گرفته بود، در دوضرب پس از مهار وزنه 175 کیلوگرم، دو بار در مهار وزنه 180 ناموفق عمل کرد تا ضمن از دست دادن مدال این حرکت، شانس کسب مدال طلای مجموع را هم از دست بدهد و روی سکوی سوم قرار بگیرد.

دیگر وزنه بردار کشورمان، مرتضی رضائیان در دوضرب عملکردی بهتر از بهروزی داشت و پس از مهار وزنه‌های 171 و 177، مدال برنز حرکت دوضرب خود را مسجل کرد.

رضائیان برای حرکت سوم خود پشت وزنه 184 کیلوگرم قرار گرفت. او در صورت بالای سر بردن این وزنه، ضمن شکستن رکورد 12 ساله ایران که با 182 کیلوگرم در اختیار جواد خوشدل قرار دارد، می‌توانست مدال طلای دوضرب و مجموع رقابت‌های این دسته را نیز از آن خود کند اما این اتفاق نیفتاد تا پایان تلاش دو وزنه بردار 69 کیلویی کشورمان کسب یک مدال طلای یکضرب و یک مدال برنز مجموع از سوی سجاد بهروزی و یک مدال برنز دوضرب از سوی مرتضی رضائیان باشد.

براساس این گزارش، سجاد بهروزی با رکورد مجموع 323 و مرتضی رضائیان با رکورد مجموع 318 به کار خود پایان دادند.

در این وزن دو وزنه بردار چینی در حالی با حدنصاب مجموع 324 گیلوگرم مدال‌های طلا و نقره مجموع را به دست آوردند که وزن بدن‌شان از سجاد بهروزی بیشتر بود و این وزنه بردار کشورمان با یک کیلوگرم رکورد بیشتر می‌توانست بالاتر از آنها روی سکوی قهرمانی بایستد.

چهل و سومین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا از 4 تا 11 اردیبهشت ماه با حضور 246 وزنه بردار از 28 کشور آسیایی در پیاپونگ تائک کره جنوبی برگزار می‌شود.