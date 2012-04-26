خوزستان پیشرو در اجرای پروژه های فرهنگی عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح روز پنج شنبه در آئین افتتاح کتابخانه مرکزی ماهشهر اظهار کرد: ساخت کتابخانه و ایجاد کانونهای مساجد در سراسر کشور ضروری است تا جوانان جذب این فضاها شوند زیرا دین تاکید بسیاری بر علم و دانش اندوزی داشته است.

حسینی ادامه داد: در صورتی که این فضاها به اندازه کافی ایجاد و جوانان به این سمت جذب شوند دیگر نگرانی از جنگ نرم و هجمه های فرهنگی نخواهیم داشت.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در واقع رمز پیروزی ایران در همه عرصه ها توجه به دین، مطالعه، علم و دانش بوده است.



وی از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در تهران خبر داد و گفت: تهران هفته آینده میزبان نمایشگاه بزرگ کتاب خواهد بود که به لحاظ استقبال پیش بینی می شود این نمایشگاه در نوع خود بی نظیر باشد.



حسینی ادامه داد: در سال گذشته بیش از پنج میلیون نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند که پیش بینی می شود نمایشگاه امسال بازدید کنندگان بیشتری داشته باشد که این امر نشان از علم جویی و علاقه مندی مردم به مطالعه است.



به گفته وی، سیاست دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برپایی نمایشگاه ها و کتابخانه ها و بسترسازی برای افزایش سرانه مطالعه است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: با افزایش بینش در جوانان، مشکلات و نگرانی های کمتری خواهیم داشت و همین جوانان به سازندگان محصولات فرهنگی هنری در کشور تبدیل خواهند شد.



حسینی خاطرنشان کرد: در بازدیدها و سفرهای مکرری که به استانها می شود، به این نتیجه رسیده ایم که استان خوزستان در اجرای پروژه های فرهنگی عمرانی نسبت به سایر استانها، از سرعت بیشتری برخوردار است.

