به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده‌های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، فاز دوم دانشکده‌های مهندسی برق، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و دو بلوک خوابگاه دانشجویی پسران که در پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود واقع شده‌ اند به بهره برداری رسید.

دانشکده‌های مهندسی عمران و مهندسی مکانیک با زیر بنای 8 هزار متر مربع و با صرف 32 هزار و 946 میلیون ریال اعتبار، فاز دوم دانشکده‌های مهندسی برق، کامپیوتر و اطلاعات و زیر بنای 10 هزار متر مربع و صرف 58 هزار و 500 میلیون ریال اعتبار صبح امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش مهر، خوابگاه‌های دانشجویی ولایت ویژه پسران با زیر بنای 3 هزار و 350 متر مربع و ظرفیت اسکان 260 نفر و صرف اعتبار 19 هزار و 318 میلیون ریال، همچنین خوابگاه بصیرت ویژه پسران با زیر بنای 3 هزار و 150 متر مربع و ظرفیت 260 نفر و صرف اعتبار 3 هزار و 531 میلیون ریال با حضور وزیر علوم و مسئولان استانی به بهره برداری رسید.

بنابراین گزارش برای احداث این پروژه‌ها تاسیسات زیربنایی، شبکه‌های دسترسی، تاسیسات فنی، محوطه سازی، موتورخانه، برق رسانی، گازرسانی، شبکه آب مصرفی، دیوارکشی و احداث فضای سبز بالغ بر 337 میلیارد ریال اعتبار صرف شده و زیربنای کل مجموعه افتتاح شده 42 هزار متر مربع است.