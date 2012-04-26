  1. حوزه و دانشگاه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

با حضور وزیر علوم ؛

پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد

پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد

پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود به ارزش 337 میلیارد ریال صبح امروز با حضور وزیر علوم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده‌های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، فاز دوم دانشکده‌های مهندسی برق، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و دو بلوک خوابگاه دانشجویی پسران که در پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود واقع شده‌ اند به بهره برداری رسید.

دانشکده‌های مهندسی عمران و مهندسی مکانیک با زیر بنای 8 هزار متر مربع و با صرف 32 هزار و 946 میلیون ریال اعتبار، فاز دوم دانشکده‌های مهندسی برق، کامپیوتر و اطلاعات و زیر بنای 10 هزار متر مربع و صرف 58 هزار و 500 میلیون ریال اعتبار صبح امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش مهر، خوابگاه‌های دانشجویی ولایت ویژه پسران با زیر بنای 3 هزار و 350 متر مربع و ظرفیت اسکان 260 نفر و صرف اعتبار 19 هزار و 318 میلیون ریال، همچنین خوابگاه بصیرت ویژه پسران با زیر بنای 3 هزار و 150 متر مربع و ظرفیت 260 نفر و صرف اعتبار 3 هزار و 531 میلیون ریال با حضور وزیر علوم و مسئولان استانی به بهره برداری رسید.

بنابراین گزارش برای احداث این پروژه‌ها تاسیسات زیربنایی، شبکه‌های دسترسی، تاسیسات فنی، محوطه سازی، موتورخانه، برق رسانی، گازرسانی، شبکه آب مصرفی، دیوارکشی و احداث فضای سبز بالغ بر 337 میلیارد ریال اعتبار صرف شده و زیربنای کل مجموعه افتتاح شده 42 هزار متر مربع است.

کد مطلب 1586242

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