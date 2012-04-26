به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس برنامه ریزی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود: با توجه به سیاستها و برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و به منظور هماهنگی‌های لازم بر اساس دستورالعمل ابلاغی ستاد برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد.

مهدی آریان در خصوص ترکیب ستاد برنامه و بودجه گفت: این ستاد با حضور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی به عنوان رئیس ستاد، کارشناس برنامه ریزی به عنوان دبیر، مسئول اموراداری و مالی، مسئول انجمن‌ها و مشارکتها، کارشناس بودجه و رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بجنورد به عنوان عضو، تشکیل می‌شود.

دبیر ستاد برنامه و بودجه اداره کل کتابخانه‌های عمومی عنوان کرد: این ستاد وظیفه تدوین برنامه سال 91 بر اساس محورهای تعیین شده، برآورد منابع مالی و اعتباری، تعریف برنامه‌ها و فعایتها متناسب با ظرفیت و توان مالی و اجرایی و ارائه‌ گزارش برنامه و بودجه اداره کل در انجمن کتابخانه‌های عمومی استان را بر عهده دارد.

برگزاری آزمون کتبی حفظ خطبه غدیر در خراسان شمالی

همزمان با سراسر کشور، آزمون کتبی حفظ خطبه غدیر فردا در استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیربنیاد بین المللی غدیر در خراسان شمالی، با اعلام این خبر افزود: این آزمون با حضور40 نفر از حافظان خطبه با عظمت غدیر در استان برگزار می‌شود.

حسین ثابت قدم وحید، اعزام رایگان 110 نفر از برگزیدگان این آزمون به عتبات عالیات را از جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این آزمون در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: پس از آزمون کتبی، آزمون شفاهی در زمان دیگری از میان برندگان مرحله اول انجام خواهد شد.

آزمون کتبی حفظ خطبه غدیر جمعه 8 اردیبهشت ماه 91 همزمان با سراسرکشور در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزارمی شود.

دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با ایثارگران

به مناسبت هفته گرامیداشت کار و کارگر، مدیرکل و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تعدادی از خانواده‌های ایثارگر و جانباز جامعه کارگری استان دیدار کردند.

علی حسین پور پاکزاد، هدف از این دیدار را آشنایی با مسائل و مشکلات خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران این بخش اعلام کرد و افزود: در این دیدارها مشکلات این خانواده‌ها شناسایی و تا حد امکان نسبت به رفع یا کاهش آن اقدام لازم به عمل خواهد آمد.