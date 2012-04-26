آمادگی کامل شهرداری تبریز برای استقبال از میهمانان تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا نوین پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این مطلب به خبرنگاران در محل شهرداری تبریز افزود: در ایام تعطیلات تابستانی امسال تلاش خواهیم کرد با همکاری دیگر دستگاه ها ، ضمن آماده سازی شهر برای استفاده مناسب شهروندان، میهمانان و گردشگران تابستانی ، زمینه را برای جذب بیشترین کردشگر فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهم ترین اقدامات و برنامه های شهرداری تبریز برای این ایام تصریح کرد: ساماندهی و پاکسازی پارک ها و بوستان های محلی، رسیدگی به تفرجگاه های بزرگ و مهم شهر و رفع نواقص آنها، توجه جدی به آسفالت اساسی خیابان ها و معابر اصلی شهر، ساماندهی ورودیهای شهر، ایجاد ایستگاه های راهنمای گردشگران در مبادی ورودی و میادین اصلی شهر، چاپ و توزیع بروشور ، نقشه و دیگر اقلام فرهنگی در بین مسافران، رسیدگی ویژه به فضای سبز شهری ، افزایش اتوبوسهای تبریز گردی ، فعال سازی موزه های تحت مدیریت شهرداری و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی تفریحی در پارکها از اهم برنامه ها و طرح های پیش بینی شده شهرداری تبریز برای اجرا در ایام مذکور است.

شهردار تبریز در خاتمه ابراز امیدواری کرد امسال نیز شهر تبریز با جذب بیشترین مسافر و گردشگر تابستانی در سطح کشور مطرح شود.