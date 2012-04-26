نحوه مدیریت بر پسماندها به دستگاههای مسئول واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته زمین پاک در کرج در خصوص نحوه مدیریت پسماندها در استان البرز گفت: این وظیفه اکنون به دستگاههای مسئول در هر حوزه واگذار شده و نظارت بر پسماندهای کشاورزی، پزشکی، صنعتی و... به ترتیب به عهده جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و صنعت و معدن و تجارت و به همین ترتیب سایر دستگاههای مربوطه است.



وی گفت: چارچوبهای نظارت بر این امر به دستگاههای مربوطه ابلاغ و تعیین تکلیف شده و پیگیری وضعیت پسماندها و مدیریت آن فقط به عهده محیط زیست نیست و این سازمانها باید در قبال نحوه مدریت بر دفع و امحاء زباله هیا تولیدی مراکز تحت مسئولیت خود پاسخگو باشند.



محل امحای زباله های ویژه جانمایی شد



وی درباره پسماندهای ویژه نیز اظهار داشت: پس از بررسی های لازم و انجام مطالعات کمی و کیفی عرصه ای 100 هکتاری در قشلاق طلایی در اشتهارد کرج جانمایی شده و بخش خصوصی نیز برای راه اندازی و نصب و تجهیز امکانات لازم اعلام آمادگی کرده است که پس از طی مراحل مقدماتی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

فعالیت هشت آزمایشگاه معتمد زیست محیطی در البرز

پسندیده همچنین یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته پس از تشکیل استان البرز در حوزه محیط زیست را برون سپاری عنوان کرد و گفت: در سال 89 تنها چهار آزمایشگاه معتمد در استان فعالیت می کرد که تا پایان سال 90 به هشت آزمایشگاه افزایش یافت.



وی ادامه داد: این آزمایشگاه ها پس از بررسی و تایید صلاحیت رتبه بندی شده و پالایش و کنترل آلایندهای زیست محیطی به آنها سپرده می شود.



نظارت بر خط دو سیمان آبیک ادامه دارد



مدیرکل محیط زیست استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت خط دو سیمان آبیک که به علت آلودگی هوا تعطیل شد، اظهار داشت: واحد دو قدیم این کارخانه در سال گذشته به علت رعایت نکردن اصول و مبانی زیست محیطی تعطیل شد ولی امروز با نظارت مستمر بر این کارخانه وضعیت آن در مقایسه با سال گذشته به مراتب بهتر شده است.



وی با اشاره به نصب تجهیزات پالایش و کنترل آلودگی هوا در این کارخانه تصریح کرد: تا زمان رسیدن وضعیت این خط به استانداردهای مطلوب، نظارت ادامه خواهد داشت.